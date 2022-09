Atac cu morți și răniți: Rușii au atacat un convoi de civili la ieșire din Zaporojie (Video)

Invadatorii ruși au atacat cu o rachetă un convoi de civili care formau o coadă la ieșirea din oraşul Zaporijjia, există morți și răniți, anunţă Agenţia de presă RBC-Ucraina, cu referire la o postare a șefului Administraţiei militare de stat a regiunii Zaporijjia, Oleksandr Staruh, de pe Telegram. Informaţia a fost actualizată la 8:48, de către primarul oraşului Melitopol, Ivano Fedorov, care a postat imagini despre consecințele atacului asupra coloanei civile.

Primarul a confirmat, de asemenea, atacul comis asupra convoiului și a menționat că oamenii părăsesc oraşul în fiecare zi pentru a-și întreține rudele, pentru a face rost de medicamente vitale pentru populația civilă și apoi revin în oraş. Potrivit acestuia, este însă imposibil de estimat numărul morților și răniților, printre victime se numără inclusiv locuitori ai oraşului Melitopol. "Inamicul a lansat un atac cu rachete asupra unui convoi umanitar la ieșirea din oraş. Oamenii stăteau la coadă pentru a părăsi teritoriul ocupat temporar de ruşi pentru ale aduce rudelor ajutoare umanitare", a scris Staruh. Potrivit acestuia, s-au înregistrat morți și răniți. Acum la fața locului lucrează echipele de salvare, medicii, toate serviciile de intervenţie. Amintim că noaptea trecută, regiunea Zaporijjia a fost, de asemenea, supusă unor atacuri ale ruşilor. Se mai precizează că sistemul de apărare antiaeriană a funcționat în oraș.

At least 23 people were killed because of #Russia's rocket attack on a civilian humanitarian convoy on the outskirts of #Zaporizhzhia.



At least 28 people were wounded. All the victims are civilians. pic.twitter.com/O7nAIEHoRh