Atac dezlănțuit în Harcov: imagini terifiante cu rachetele rusești lovind civilii/ Video

Rusia atacă dezlănțuit orașul Harcov, iar imaginile surprinse pe camerele de luat vederi arată inclusiv rachete care au lovit zone în care locuiesc civili.

În imagini se vede cum o rachetă distruge o clădire din orașul Harcov, asta în timp ce în zonă se aflau mai mulți civili.

VIDEO UPDATE: Different angle, what happened in Harkov. What was the target here? #Harkov #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/v5rvyHVZBd