Atac dur la organizatorii UNTOLD, după scandalul Gheboasă: 'Ați compromis festivalul!'

Scriitorul clujean Cornel Udrea a criticat „momentul” Gheboasă de la UNTOLD, însă avertizează că tinerii care au participat la festival nu trebuie condamnați. Ba mai mult, el vorbește despre beneficiile acestui festival nu doar pentru municipiul Cluj-Napoca, ci și pentru România.

„UNTOLD este o instituție socială, internaționalizată, cu caracter cultural, și preponderent muzical. Pînă aici totul este în normalitate. Dar să aduci în program trupa lui Gheboasă, mizeria aceea de prestație suburbană, este descalificant.

Cei care urăsc această manifestare, vor reține și vor înfiera, doar apariția de coșmar a pitecantropului bronzat.

Domnule Boc sunteți gazdă. Nu trebuia, totuși, să verificați, prin specialiști acreditați, și conținutul prestațiilor ? Ați compromis Festivalul. Am crezut, ca un bătrîn idealist cronic, în Ideea profundă a acestuia, de a aduna sub o motivație generoasă, tineri ai lumii, dornici de un consens cultural. Nu sunteți la primul derapaj, sub cerul albastru al unui entuziasm, adesea nemotivat”, a spus scriitorul Cornel Udrea, pe pagina sa de Facebook.

"Ehe, pe vremea noastră!"

Cornel Udrea susține însă că nu „scandalul Gheboasă” e relevant pentru UNTOLD și le-a amintit „gurilor rele” că și generația sa avea momente în care dorea să-și expună independența.

„Nu pot să vă înțeleg, dragii mei sexagenari și de peste 60! De unde atîta fiere, atîta exclusivism chiar ură, împotriva a sute de mii de tineri, ai noștri, din Lume, fiindcă participă la UNTOLD ?

Îi faceți în fel și chip, chit că printre ei sunt și nepoții voștri, nu vreți să vedeți partea luminoasă a acestui important eveniment cultural ! Nimic nu e bine, nimic nu se învîrte cum ar trebui ! "Ehe, pe vremea noastră !"

Ce kkt a fost pe vremea noastră ? Că eram și noi, la rîndu-ne, înfierați și criticați, fiindcă dansam twist, rock, purtam pantaloni evazați, apoi îndrăzneam părul lung ? Era felul nostru de a ne apăra libertatea, aripile în creștere.

Fugeam de la școală, la ora 13, să ascult emisiunea de muzică ușoara ce se transmitea de la unguri, fiindcă partidul nu agrea Beatles, Rolling Stones, Elvys !

Sîmbătă, după ce veneam de la cules de porumb, mergeam să dansăm, să FIM ÎMPREUNĂ !, chiar dacă sub permanentă supraveghere,. Împreună, așa cum dorește și UNTOLD-ul, la scară mare, o comuniune în dialog, cu prietenii noi, cu setimente noi, de solidaritate.

Nu subestimați, acest tineret: nu este ceea ce credeți voi că este, într-o înveșunare mizerabilă. Nu sunt copii de bani gata, au strîns un an de zile, să poată veni DIN NOU, la Cluj ! Credeți că niște derbedei, șmecherași tatuați, stau să adune bani să să vină să își vadă idolii și prietenii ? Să muncească pentru asta ?

Facem un sămălaș: 1000 de € transport, cazare patru nopți. Apoi, în funcție de buzunar, biletul, abonamentul și pîinea cea de toate 4-5-6 zilele !

Sigur, după încheierea Festivalului se vor trage concluzii. Unele amare ( vezi cazul cu Gheboasă) dar eu, din relativul meu sedentarism, firesc și dureros, vă spun că nepoții mei, copilul lor au fost la UNTOLD, mulți oameni trecuți bine de 30, fiindcă pe 8 scene, au fost tot atîtea oferte muzicale și multe alte lucruri frumoase. Astea vreau să le vedem. Am simțit o bucurie imensă, intensă, ca o speranță : copiii aceia cîntau împreună cu idolul lor, îi cunoșteau cîntecele !

Da, poate cîndva așa vor asculta și un lider politic, cu adevărat lider, cu adevărat iubitor de țară ! Și care le va vorbi liber, fără să citească, ce i-au scris alții !

Eu am încredere în acești tineri: vor ști să gospodărească viitorul ! Nu îi mai blamați, nu generalizați ! La urma-urmei, sunt rodul educației primite și de acasă !

Și mai este un lucru pe care îl ignorați: zecile de mii de tinneri din Europa și din Lume ( aproximativ 38 de țări) odată ajunși acasă, vor povesti că au fost în România, în CLUJ, și că a fost minunat, a fost frumos și că a meritat ! Asta vreau să se spună despre Țara mea și despre orașul meu, nu lucruri care ne pătează obrazul sufletului !

Unii vor fi dezamăgiți: nu tu bătăi, scandaluri, vandalizări prin oraș ! Păcat, așa-i ? Să nu poată posta triumfător și agramat, toate predicțiile lor de oameni perfecți !

PS: Mi se confirmă, motivele de tristeți dezamăgite : Dumitru V. , din Cugir postează "Deie Dzeu. Să i ploie la nopte!"

Dragul meu mezozoic, spre deosebire de tine, cel care stăteai ore întregi în ploaie, așteptînd să treacă, odată, coloana oficială, cu tov. Ceaușescu , ca să strigi, la comandă, cît îl iubești, și acești tineri vor înfrunta toate ploile lumii , dar pentru o cu totul altă dragoste ! De bună-voie și nesiliți de nimeni !

Din aceeași categorie, de oameni care urăsc, primitiv și zemuitor, această manifestare, face parte și lectorul univ. Irimie Popa, din Cluj, care aduce acuzații grave, fiscale, Primăriei Cluj, dar și vorbește dezinformat: " De ce nu se face un pui de UNTOLD, prin Europa civilizată, în buricul vreunui tîrg ?...Clujul nu face rabat de la statutul de țară bananieră, acolo unde se poate orice "

În întunericul ce l-a cuprins, acordă Cujului statut de țară. Chiar și bananieră, unde este cadru didactic universitar”, a mai explicat Udrea.