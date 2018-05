Atac EXPLOZIV la adresa lui Carmen Dan, din Parlament: trebuie să DEMISIONEZE

Situația din interiorul Ministerului de Interne, de unde polițiștii pleacă pe bandă rulantă prin ieșirea la pensie, coroborată cu Legea recursului compensatoriu, care a eliberat foarte mulți oameni din pușcării, a creat probleme pentru ministrul Carmen Dan. Deputatul PNL, Florin Roman, consideră că ministrul de Interne trebuie să vină rapid cu soluții, altfel singura soluție rămâne demisia.

”PNL este extrem de îngrijorat de explozia infracțiunilor comise cu violență la nivel stradal: tâlhării, violuri, bătăi în stradă! Asta, deoarece au plecat 8.000 de polițiști și jandarmi din sistem și au ajuns pe străzi circa 8.000 de infractori, eliberați prin acordarea zilelor compensatorii de către ministrul Tudorel Toader!

Având în vedere că Ministerul Afacerilor Interne este total depășit de situație, am solicitat astăzi, în cadrul forurilor de conducere ale PNL, audierea în Parlament a ministrului de Interne, Carmen Dan!

Hoții, borfașii și violatorii zburdă în libertate pe străzi, numărul victimelor nevinovate crește, iar statul pare incapabil să ne apere de infractori!

Am atras atenția încă din 26 februarie, în plenul Camerei Deputaților, la “Ora Guvernului”, că infracțiunile violente la nivel stradal vor exploda. De asemenea, am atenționat-o pe ministrul Carmen Dan că patrulele mixte polițiști-jandarmi au devenit o raritate și că siguranța copiilor și a cetățenilor este pusă în pericol după aceste pensionări masive! Replica pe care am primit-o a fost una halucinantă, fiind acuzat că fac ”declarații politicianiste”!

În tot acest timp, copiii sunt violați și cetățenii tâlhăriți și agresați! Nimeni nu mai este în siguranță pe stradă, iar ministrul Carmen Dan ascunde aceste probleme sub preș, în loc să vină cu un program de acțiuni stradale concret!

Sper ca până la audierea în fața Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului, ministrul Carmen Dan să vină cu soluții concrete! În caz contrar, domnia sa trebuie să demisioneze și să cedeze locul unui profesionist, capabil să ne apere în stradă de infractori!”, arată Florin Roman.