ATAC israelian masiv cu rachete în Siria asupra unui centru militar de dezvoltare a armelor chimice. A intervenit apărarea antiaeriană siriană

Apărarea antiaeriană siriană a interceptat mai multe rachete în apropiere de orașul Hama din vestul țării, a anunțat mass-media de stat siriană, citând surse militare care au afirmat că rachetele au fost lansate de aeronave israeliene, informează cotidianul Haaretz preluat de agerpres.

Vezi și: DEMISIE de răsunet în USR: Unul dintre cei mai cunoscuţi membri a plecat din partid după ce a fost acuzat că este 'infiltrat pesedist'

Potrivit surselor citate de agenția de știri SANA și televiziunea de stat siriană, aviația israeliană a vizat "una dintre pozițiile militare din zona orașului Masyaf".

Agenția SANA a relatat că unele rachete au fost doborâte înainte de a ajunge la țintă, însă câteva clădiri au suferit pagube, iar trei militari au fost răniți.

Citește și: ATENŢIE! Când trebuie să te FEREŞTI de lavandă, în ciuda zecilor de beneficii ale plantei

Israelul, preocupat de prezența tot mai puternică a Iranului în Siria, a efectuat mai multe atacuri aeriene și cu rachete în cursul conflictului civil sirian, vizând în special transporturi de armament iranian spre mişcarea şiită libaneză Hezbollah, dar și obiective din Siria controlate de forțele iraniene sau cele sprijinite de Teheran.

Likely hostile firing on targets in Masyaf #Hama #Syria pic.twitter.com/mVLi6hX8Rs