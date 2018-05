Atac la Paris - Un mort și mai mulți răniți. Atacatorul a fost împușcat de polițiști/ UPDATE: Noi victime. Au fost desfășurate forțe suplimentare

Un bărbat înarmat cu un cuțit a atacat mai mulți oameni în fața Operei din Paris, în Arondismentul II al capitalei. O persoană a murit, iar alte opt persoane au fost rănite, informează agențiile internaționale de stiri. Agresorul a fost împușcat de polițiști. Autoritățile franceze nu au făcut precizări momentan despre incident.

UPDATE: Unul din răniți a decedat din cauza rănilor provocate de atacator.

UPDATE: Ministrul francez de interne, Gerard Collomb, nu a întârziat să salute "sângele rece şi reacţia rapidă a forţelor de ordine care l-au neutralizat pe atacator. Gândurile mele se îndreaptă spre victimele acestui act odios", a scris el pe Twitter.



Un important dispozitiv de poliţie a fost desfăşurat în zona atacului, potrivit europe1.fr.

Bărbatul ar fi strigat „Allah Akbar” în timp ce-și ataca victimele cu cuțitul.

