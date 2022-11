Curaj nebun - Ucrainenii au atacat portul Novorossiysk/ Rușii neagă atacul (Video)

Pe canalele de telegram ucrainenii se laudă cu o altă mare ispravă. După ce au atacat acum doua săptămâni marea bază militară rusă din Sevastopol, acum ei se laudă că au atacat o altă mare bază rusă, dar din Estul Mării Negre, marele port și terminal petrolier - Novorossiysk. Ei susțin că au desfășurat un nou atac cu o dronă maritimă.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu o explozie ce a avut loc în port, în timp ce informațiile și știrile pe această temă sunt șterse de pe site-urile de știri rusești.

„Dronele maritime ucrainene pot ajunge acum la o bază a marinei rusești considerată până acum ca fiind sigură. Atunci când dronele (USV) au fost folosite pentru a ataca Sevastopolul la 29 octombrie, ele au dus la o schimbare majoră în operațiunile Marinei ruse.

Amenințarea este considerată atât de gravă încât au fost adăugate noi mijloace de apărare în Sevastopol. Iar Marina rusă, care la începutul războiului domina Marea Neagră, abia dacă mai iese din port. Acum, această amenințare a ajuns la o altă bază importantă a Marinei ruse, la Novorossiysk”, subliniază analistul naval HI Sutton de la Naval News.

According to Russia’s Mash telegram channel, Ukrainian naval drones attacked the Sheskharis oil hub in Novorossiysk. https://t.co/emPFjamy8Hhttps://t.co/cZ24qW5GbD pic.twitter.com/iU9ZRyIsDc