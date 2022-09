Bombardamente violente în orașul Harkov. Rachetele au lovit clădiri rezidenţiale / Echipele de intervenţie încearcă să salveze persoane blocate (Video)

Mai multe explozii puternice au avut loc, miercuri dimineaţă, în oraşul Harkov din nord-estul Ucrainei, iar rachetele au lovit clădiri rezidenţiale, relatează CNN preluat de news.ro

Exploziile au avut loc în jurul orei locale 1:52 a.m.

#Russian invaders hit the city of #Kharkiv this night. pic.twitter.com/IxDMux9i8l