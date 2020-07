Atacant nou la FCSB - A semnat contractul și spune că nu se teme de criticile lui Becali

Atacantul Sergiu Buş, care a evoluat ultima dată la Gaz Metan Mediaş, a semnat, marţi, un contract pe trei ani cu FCSB şi a fost prezentat într-o conferinţă de presă, potrivit news.ro.

"A fost foarte scurtă negocierea. Ieri, domnul Becali l-a sunat pe Bogdan (n.r. - Apostu), agentul meu. Eu aflasem tot ce vorbea domnul Becali cu Bogdan. M-am decis cu soţia cred că în zece minute. E o nouă provocare pentru mine, am fost un an la Gaz Metan, a fost un an greu, am calificat echipa în play-off, acum e încă o mare provocare pentru mine şi anume luarea campioantului. Asta îmi doresc, simt că aici e clubul care... E şi rândul FCSB-ului după atâta timp, e momentul FCSB-ului după ceva timp. Vreau să iau campioantul, sincer. Domnul Becali şi staff-ul FCSB-ului, am simţi că mă doresc, pentru un fotbalist e cel mai important să simţi că eşti dorit şi e mai mare ambiţia să demonstrezi că meriţi să fii aici. Nu mi-e frică de critici, pentru că o critică bună face cât două facultăţi", a declarat Buş, potrivit news.ro.

Patronul FCSB, Gigi Becali, consideră că Buş va ajunge la echipa naţională după transferul al FCSB.

"O să fie o soluţie pentru finul, pentru Mirel, la echipa naţională, că nu văd atacant mai bun ca el la ora asta. Am uitat de Puşcaş, Puşcaş poate să-l concureze. Alibec e cel mai talentat, dar depinde de toane, iar echipa naţională nu are timp de toane", a declarat Becali, care a precizat că va transfera şi doi fundaşi centrali.

Becali a reafirmat faptul că echipa FCSB va fi antrenată de Toni Petrea, principal, Mihai Pintilii, secund, şi Thomas Neubert, preparator fizic. Cei trei vor fi prezentaţi, miercuri, jucătorilor. Fostul principal Bogdan Argeş Vintilă va fi antrenorul echipei a doua.

"Pe mine mă interesează cupele europene şi mă interesează ca la anul nimeni să nu schiţeze în faţa FCSB-ului la titlu. La anul. Suporterii să ştie un lucru, că la anul nu voi lăsa nici să schiţeze cineva la titlu. Adică vrem să fim un fel de Juve în Italia, adică noi să fim detaşaţi şi după aia să se bată ei pe locul 2. Măine, voi fi la echipă ca să prezint noul antrenor, Toni Petrea, şi cu Neubert, preparator. Nu ştiu dacă va veni el mâine, dar a zis că pot să-l anunţ. Iar Bogdan Vintilă, cum v-am spus că poate să stea toată viaţa cu mine, va fi antrenor la echipa a doua. Nu am discutat cu el, dar aşa dau ordinul. Şi el o să-l execute. Lucrează toată viaţa mea cu mine şi niciodată nu o să-l dau afară. Numai dacă vrea să plece, nu pot să-l opresc. Eu zic că-l execută. Mihai Pintilii va fi antrenor secund până face şcoala. Dacă avea acum licenţa, în puneam pe el. Dacă nu o are, îl pun pe Petrea", a spus omul de afaceri.

Sergiu Buş, 27 de ani, a mai evoluat la CFR Cluj, Unirea Alba Iulia, ASA Târgu Jiu, Corona Braşov, ŢSKA Sofia, Sheffield Wednesday, Salernitana, Astra Giurgiu şi Levski Sofia.