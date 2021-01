Atacantul Vlad Rusu a semnat cu Farul Constanţa

Atacantul Vlad Rusu este noul jucător al Farului Constanţa, urmând să evolueze în acest sezon al Ligii a 2-a în tricoul alb-albastru, potrivit news.ro.

Constănţeanul în vârstă de 30 de ani a semnat acordul cu Farul şi va ajunge astăzi sub comanda antrenorului Ianis Zicu în cantonamentul de la Bucureşti.

“Prima zi de fotbal a fost la Farul, la grupa domnului Gîrjoabă, dar eu eram născut în 1990 şi dânsul avea grupă de copii cu doi ani mai mari. Aşa că am plecat la Palatul Copiilor, dar pot spune că acum m-am întors acasă. Primul contact cu fotbalul l-am avut la Farul. Chiar mă uitam zilele trecute pe nişte poze din copilărie făcute pe stadionul mare şi mă gândeam cât timp a trecut. În primul rând, sunt acasă, la Constanţa. Aici am fost dorit, am avut o discuţie cu domnul Curt încă de acum o lună şi pentru mine Farul a fost prima opţiune. Chiar sunt bucuros că s-a rezolvat situaţia şi am putut să semnez. Este important ca la finalul sezonului să ne atingem obiectivul. Să luăm meci cu meci şi la vară să fim acolo unde ne dorim cu toţii, în Liga 1”, a spus Vlad Rusu.

Fostul internaţional U19 a mai jucat de-a lungul carierei la FCSB II, FC Viitorul, cu care a evoluat în Europa League, Academica Clinceni. Petrolul Ploieşti, Beerschot VA (Belgia), Luceafărul Oradea, Viitorul Tîrgu Jiu şi Turris Turnu Măgurele. A strâns 34 de meciuri şi 5 goluri în Liga 1 şi 128 de meciuri şi 66 de goluri în Liga a 2-a, unde a fost golgeter în sezonul 2017/2018 cu Luceafărul Oradea, înscriind 26 de goluri.

“Sper să am evoluţii şi mai bune în tricoul Farului. La 30 de ani se poate spune că sunt un jucător cu experienţă şi îmi doresc să pun această experienţă în slujba echipei. În ultima perioadă am fost accidentat şi, chiar dacă mi-am revenit prin noiembrie, nu am vrut să risc pe final de an. Din păcate, la Turris lucrurile nu au stat prea bine. Acum voi face toată pregătirea de iarnă, sunt şi jocuri amicale”, a explicat atacantul cu o talie impresionantă, 1,91 metri.

Noul jucător a făcut o scurtă analiză a luptei pentru un loc în play-off-ul Ligii a 2-a: “O competiţie destul de echilibrată, toată lumea poate câştiga cu toată lumea. Mai sunt 5 meciuri de jucat până la play-off şi sper ca noi să fim în primele 6, cele care vor lupta pentru promovare. Va conta foarte mult cum începem. Nu mai sunt multe meciuri rămase din sezonul regular şi nu ne mai permitem paşi greşiţi. Sunt 15 puncte puse în joc şi trebuie să luăm cât mai multe”.

Vlad Rusu le-a transmis un mesaj fanilor constănţeni: “Sper să ne revedem cât mai repede pe stadion, să fie alături de noi, pentru că avem nevoie de suportul lor la fiecare meci”