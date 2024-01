Atacatori cu măști de schi au deschis focul într-o biserică italiană din Istanbul (VIDEO)

Doi atacatori mascaţi au atacat duminică biserica italiană Sfânta Maria din Istanbul, a anunţat ministrul de interne turc Ali Yerlikaya, potrivit AFP. Atacul s-a produs la ora locală 11:40 (08:40 GMT) în cartierul Sariyer din Istanbul, a anunţat ministrul pe reţelele sociale.

Potrivit postului turc T24, atacatorii au intrat în biserică în timpul slujbei, cu chipurile acoperite cu măşti de schi şi au deschis focul asupra enoriaşilor, provocând moartea unei persoane, pe care au împuşcat-o în cap, după care au fugit.

Cu toate că postul T24 a relatat că au existat şi răniţi, autorităţile nu au confirmat informaţia.

Islamist terror attack against an Italian church in Istanbul, Turkey.



2 gunmen attacked the church during Sunday mass.



pic.twitter.com/cORonjRTv7