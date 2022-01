Atacatorul lui George Simion e inginer la o multinațională: Dacă nu chemam poliția, eram linșat

Bărbatul care l-a atacat pe liderul AUR, George Simion, cu cerneală, spune că a fost la un pas de a fi linșat și că a fost practic nevoit să îl pună la punct pe Simion, fiind extrem de deranjat de mesajele populiste date de liderul AUR. Bărbatul are 32 de ani și lucrează ca inginer la o multinațională.

"După ce am dat cu cerneală în el, am încercat să plec de acolo, moment în care am fost pus la pământ şi lovit de mai multe persoane, aceste persoane fiind bineînţeles din grupul AUR.

Din câte am înţeles de la Poliţie, de la audieri, acele persoane erau din Bucureşti. Am fost lovit în cap şi în coaste, mi-au tras masca, mi-au dat jos blugii, moment în care eu am cerut ajutorul Poliţiei. Poliţia m-a ajutat şi m-a scos din mulţimea respectivă.

Dacă nu ceream ajutorul Poliţiei, iar dacă poliţiştii nu ar fi intervenit, cu siguranţă acei indivizi mă lăsau la pământ şi m-ar fi linşat. Aveau o agresivitate ieşită din comun. Sincer, îmi pare rău la ceea ce s-a ajuns, la ceea ce s-a difuzat la TV şi în mass-media. În primul rând, mi-am pus familia, prietenii în nişte situaţii neplăcute. Dacă m-aş mai fi gândit că ar putea să se ajungă aici, probabil nu m-aş fi complicat cu această acţiune", a declarat bărbatul pentru Ziarul de Iași.