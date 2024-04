Atacul din Tatarstan marchează un punct de cotitură în capacitatea de lovitură pe distanță lungă a Ucrainei (ISW)

Forțele ucrainene au lovit fabrici de drone în Yelabuga și Nijnekamsk din Tatarstan, a raportat agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) pe 2 aprilie. Yelabuga se află la 1.200 de kilometri distanță de granița dintre Rusia și Ucraina.

În ultimele săptămâni, armata ucraineană a folosit drone cu rază lungă de acțiune pentru a ataca cu succes o serie de rafinării de petrol rusești. Greva din 2 aprilie este primul astfel de atac al Ucrainei în Tatarstan.

„Distanța țintelor față de granițele Ucrainei reprezintă o inflexiune semnificativă a capacității demonstrate a Ucrainei de a efectua lovituri la distanță lungă în spatele Rusiei”, a spus ISW.

Ministrul Transformării Digitale Mykhailo Fedorov a declarat la 1 aprilie că Ucraina a produs drone de atac capabile să zboare peste 1.000 de kilometri. Kievul și-a intensificat eforturile de a crește producția internă de drone, urmărind să producă 1 milion de drone în 2024.

Nu toți aliații Kievului au celebrat ofensiva Ucrainei împotriva industriei petroliere ruse. Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat pe 2 aprilie că Washingtonul „nu a sprijinit și nici nu a permis atacurile Ucrainei în afara teritoriului său”.

Financial Times a raportat în martie că SUA au avertizat Ucraina să nu mai atace rafinăriile rusești de petrol, presupus din îngrijorarea că grevele ar putea crește prețul petrolului la nivel mondial.

Președintele Volodimir Zelenski a spus că țintirea instalațiilor petroliere și de armament rusești este o strategie militară legitimă și că Ucraina are dreptul de a-și folosi propriile arme pentru autoapărare.

ISW a susținut argumentația lui Zelensky.

„ISW continuă să evalueze că astfel de lovituri ucrainene sunt o componentă necesară a campaniei Ucrainei de a folosi mijloace asimetrice pentru a degrada industriile care furnizează și sprijină armata rusă”, au spus analiștii.

Un atac cu drone a vizat marţi fabrici din Tatarstan, la peste 1.100 km de graniţa cu Ucraina, şi a făcut cel puţin şase răniţi, au anunţat autorităţile regionale ale acestei republici din cadrul Federaţiei Ruse, citate de AFP şi Reuters, conform Agerpres.

"Un atac cu drone aeriene a fost efectuat în această dimineaţă împotriva unor fabrici din Tatarstan situate la Elabuga şi Nijnekamsk", a declarat serviciul de presă al liderului Tatarstanului, Rustam Minnihanov.

Zona economică specială (ZES) Alabuga, creată în 2006 şi care are zeci de fabrici şi companii, specializate mai ales în producţia de produse chimice, inginerie mecanică şi prelucrarea metalelor, este situată la aproximativ zece kilometri de oraşul Elabuga. La Nijnekamsk se găseşte o rafinărie importantă de petrol.

Russian Telegram channels published the moment of the drone attack in Elabuga, Tatarstan, Russia. https://t.co/LgZvJ86NzC pic.twitter.com/mieZyCUOng