Atacul Rusiei asupra portului Izmail, filmat din România: s-a văzut tocmai de la Tulcea/ Video

Citește și: Alertă - Rușii atacă puternic, la doar 60 de kilometri de România: navele occidentale au fost vizate/ Video

„În cursul nopţii, inamicul a îndreptat drone de atac spre sudul regiunii Odesa. În urma atacului, au izbucnit incendii la instalaţiile portului şi infrastructurii industriale din regiune, iar un lift a fost avariat. Toate serviciile relevante lucrează la faţa locului”, a anunţat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Nu au fost raportate victime, a precizat guvernatorul.

„Ţinta evidentă a inamicului a fost infrastructura portuară şi industrială a regiunii. Forţele de apărare aeriană au lucrat neobosit timp de aproape trei ore”, a anunţat, la rândul său, armata ucraineană.

Presa ucraineană a relatat că dronele „Shahed”, de fabricaţie iraniană, au sosit dinspre Marea Neagră şi apoi s-au deplasat spre vest, de-a lungul fluviului Dunărea, spre Izmail, un port-cheie din care grânele ucrainene sunt transportate cu barje spre portul românesc Constanţa de la Marea Neagră pentru a fi trimise mai departe.

Pentru prima dată de la expirarea acordului privind cerealele, mai multe nave de marfă străine sosiseră duminică în portul Izmail prin Marea Neagră, a relatat presa ucraineană.

Un alt atac rusesc, la sfârşitul lunii iulie, a vizat terminalul portuar Izmail din Delta Dunării, distrugând un depozit de cereale.

Rusia şi-a intensificat atacurile asupra infrastruturii agricole şi portuare ucrainene după ce a refuzat să prelungească acordul referitor la transportul cerealelor pe Marea Neagră, care permitea exporturile ucrainene. De atunci, micile porturi fluviale de pe Dunăre, Reni şi Izmaïl, din regiunea Odesa, aflate la graniţa cu România, au devenit principala cale de ieşire pentru produsele agricole ucrainene.

#UPDATE: Footage taken from the Romanian border village of Tulcea shows fire in Izmail, Odesa oblast due to Russian Shahed drone attack. pic.twitter.com/mQhyNMgGRN