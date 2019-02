ATACURI în GOANĂ, Dumitru Buzatu nu iartă NIMIC - Iohannis și Isărescu, luați la bani mărunți

Atacuri dure lansate de președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, la președintele Klaus Iohannis și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Buzatu susține că în mod constant președintele a obstrucționat Guvernul Dăncilă, dar și că Isărescu se războiește cu guvernul prin declarații.

„Este o opinie personală despre anumite similarități în ceea ce privește comportamentul celor doi, președintele Klaus Iohannis și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. E o opinie care rezultă din observațiile pe care le-am făcut asupra modului în care cei doi s-au raportat la echipele guvernamentale. În mod constant președintele a obstrucționat, ignorând cu bună știință rolul său de mediator, Guvernul Dăncilă. În mod constant a învinuit, a insultat și evident a încercat să manipuleze atât electoratul PSD cât și cetățenii români care nu au suficiente informații în legătură cu activitatea guvernamentală. Ultimul comportament de genul acesta a generat criza care a urmat după vacantarea celor două posturi de miniștri, de la Transporturi și de la Dezvoltare”, a declarat Dumitru Buzatu, vineri, pentru MEDIAFAX.

Acesta acuză că guvernatorul BNR Mugur Isărescu este partizan.

„În aceeași măsură domnul Isărescu se războiește cu Guvernul, face declarații ironice la adresa Guvernului, încearcă să manipuleze în sensul unor opinii exprimate de oameni care în mod cert au interes ca anumite acte normative ale Guvernului să nu intre în vigoare, uitând că potrivit legii de funcționare a BNR are toată îndreptățirea să se comporte într-un anumit fel ca și președintele, un fel de mediator în ceea ce privește viața economică. În aceste cazuri, expunându-se astfel criticilor prin situarea sa partizană. Am văzut că Isărescu făcea apel și la activitatea politică a domniei sale care s-a sfârșit printr-o candidatură a domniei sale la președinția României, care a fost „răsplătită” de către români cu 5% din voturile lor. Asta arătând ce mare apreciere dau activității domniei sale”, a completat Buzatu.

„Cred că oameni importanți aleși sau numiți în funcții în statul român trebuie să abandoneze mentalitatea această partizană și să încerce să se ridice la înălțimea misiunii care le-a fost atribuită. Dacă nu se întâmplă asta, atunci trebuie să eliminăm răul. E o opinie personală”, a conchis liderul PSD Vaslui.

Președintele Klaus Iohannis a criticat, în mai multe rânduri, Executivul, spunând că măsurile guvernamentale arată o gravă lisă de responsabilitate, de seriozitate și de viziune cu privire la mersul economiei noastre pe termen mediu și lung.

De asemenea, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi pe Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, au fost invitația săptămâna aceasta la audieri în Comisia economică a Senatului, pentru a da explicaţii despre calcularea indicelui ROBOR. Niciunul dintre cei doi nu au participat la audierile comisiei parlamentare.

Ca urmare a acestei neprezentări, senatorul ALDE Daniel Zamfir a anunțat că îi va invita, din nou, la audieri în Comisia economică pe cei doi, iar de data aceasta invitațiile vor fi trimise prin Biroul permanent al Senatului, în cursul săptămânii viitoare.

Totodată, președintele Consiliului Concurenței, a confirmat, marți seara, că autoritatea pe care o reprezintă desfășoară, de la începutul acestui an, o investigație privind indicele ROBOR. Acesta a adăugat că, în prezent, autoritatea are sub investigație nouă bănci, începând de anul trecut, dar nu vizează operațiunile acestora legate de ROBOR.