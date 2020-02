Atacuri în rafală - Un fost ministru al Dezvoltării îl desființează pe Ion Ștefan: 'Politruc incompetent, mincinos. Nu semnează absolut nimic'

Fostul ministru al Dezvoltării, Daniel Suciu (PSD), a lansat miercuri, într-o conferință de presă, atacuri în rafală la adresa lui Ion Ștefan, actualul ministru al Dezvoltării, desființând rând pe rând mai multe „minciuni” lansate de acesta în spațiul public.

„Vreau să mă refer puțin la dl Ion Ștefan, pe care vă mărturisesc că nu am știut inițial în ce categorie să-l plasez. Nu am știut dacă este un politruc incompetent sau dacă este doar un mincinos. Cred că este puțin din amândouă. (...) O să vă prezint o serie întreagă de minciuni, de păcăleli și de lucruri total neadevărate pe care dl ministru le-a spus în spațiul public. Știți foarte bine că s-a lăudat că a redus linia ministerului cu 30%, însă dl ministru minte cu desăvârșire. Am aici organigrama Ministerului Dezvoltării din care reiese următorul lucru: dl ministru Ion Ștefan este secundat de șase secretari de stat. Șase secretari de stat a avut și fosta guvernare. Dl ministru mai are patru subsecretari de stat. Patru subsecretari a avut și fostul minister. (...) Are și doi secretari adjuncți, exact cât a avut și ministerul pe care eu l-am condus. Ce, doamne, a redus dl Ion Ștefan? (...) Dl Ion Ștefan nu semnează absolut nimic. Toate atribuțiile sunt delegate secretarilor, iar secretarii de stat de la PNL și PMP au doar rol de coordonare. De asemenea, peste tot dl ministru ne spune despre celebrele controale, popriri de la plată. În luna decembrie, Ministerul Dezvoltării a făcut plăți de cca 1,7 mld de lei din care au fost sistate la plata 143 de mil de lei. În luna ianuarie s-au plătit 600 de mil, iar în luna februarie -254 de mil, iar zilele trecute dl ministru ne spunea că a retras de la plată 500 de mil. În aceste condiții, îl invit pe dl ministru să facă publice toate unitățile administrativ teritoriale cărora nu li s-au decontat sumele de bani”, a spus Daniel Suciu, într-o conferință de presă.