ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE Cel puțin 5 oameni au fost UCIȘI când ieșeau din biserică: Mai mulți răniți

UPDATE Numărul morților a urcat la 5.

UPDATE

Un necunoscut a împuşcat mortal patru femei într-un atac armat la Kizliar, în nordul Daghestanului, republică instabilă din Caucazul rus, au anunţat duminică autorităţile locale, citate de dpa şi AFP.

"Un necunoscut a deschis focul cu o armă de vânătoare la Kizliar, rănind mortal patru femei", a precizat într-un comunicat Ministerul local al Afacerilor Interne, adăugând că "o localnică, un poliţist şi un membru al Gărzii Naţionale ruse au fost de asemenea răniţi", scrie agerpres.ro.

Atacatorul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliţia. Motivul atacului nu este deocamdată cunoscut.

Este vorba de un locuitor din Kizliar născut în 1995, a declarat agenţiei de presă ruse Interfax directorul adjunct al filialei locale a Comitetului de Anchetă, Rassul Temirbekov.

Cotidianul rus RBK a publicat relatarea unui preot care a afirmat că bărbatul ar fi tras asupra unor credincioşi într-o biserică ortodoxă din această regiune majoritar musulmană.

"Astăzi, în jurul orei 16, am terminat slujba, iar oamenii începeau să plece. Un bărbat cu barbă a alergat spre biserică strigând 'Allah Akbar' şi a rănit mortal patru persoane", a povestit preotul Pavel pentru publicaţia citată.

"El avea asupra sa o armă şi un cuţit", a adăugat clericul.

Învecinându-se cu Cecenia, Daghestanul este una din cele mai sărace şi instabile regiuni din Rusia. Ea a fost cu regularitate ţinta unor atacuri, unele revendicate de gruparea jihadistă Statul Islamic, căreia rebeliunea armată islamistă din Caucazul rus i-a jurat supunere în iunie 2015.

Știrea inițială

Cel puţin patru oameni au murit şi alţi patru au fost răniţi după ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflaţi la un festival din oraşul Kizlear, din provincia rusă Daghestan, au anunţat, duminică, autorităţile locale, relatează site-ul agenţiei Tass.

Incidentul armat a avut loc la un festival ce a avut loc în oraşul Kizlear. Potrivit primelor informaţii, patru persoane au murit, iar atacatorul a fost ucis de forţele de ordine, scrie mediafax.ro.

”Oamenii ieşeau dintr-o biserică în momentul în care individul a deschis focul. Patru oameni au murit. Atacatorul a fost împuşcat mortal. Printre persoanele rănite se află şi doi poliţişti”, a declarat Alexander Şuvalov, primarul oraşului Kizlear.

Eyewitness' footage of the moment of gun attack on churchgoing crowd in #Kizlyar #Dagestan. Five reported killed - 4 civilians + gunman.

pic.twitter.com/iBayMocAxk