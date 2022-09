VIDEO| Atentat cu bombă lângă un restaurant din Kabul: Mai multe persoane și-au pierdut viața

Autorităţile talibane din Afganistan au anunţat că o explozie produsă lângă un restaurant din Kabul a provocat moartea a cel puţin trei persoane. Alte 13 au fost rănite.

Explozia s-a produs în vestul oraşului, într-o zonă locuită în majoritate de membri ai comunităţii şiite hazara, informează Rador.

Breaking from Afghanistan



A restaurant was targeted in today's explosion in Dehmazang of Kabul City.

West of Kabul is home for majority of Hazara (Shī'ahs) Afghans. Daesh terror org group threatened attacks against them as many migrated to Syria to fight for Assad Regime