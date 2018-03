ATENTAT cu mașină: Vizat a fost un grup de oameni în care se aflau mai mulți soldați israelieni / VIDEO

Mai multe persoane au fost rănite vineri în nordul Cisiordaniei, teritoriu palestinian ocupat de către Israel, când o maşină a intrat în mulţime, în care se aflau şi soldaţi israelieni, a indicat armata israeliană, citată de AFP.

Media israeliene au relatat că s-au înregistrat doi morţi şi trei răniţi în ceea ce ele suspectează a fi un atentat cu maşină-berbece, scrie agerpres.ro.

Citește și: Scandal de proporții la TVR: O cunoscută prezentatoare a fost dată în judecată

Purtătorul de cuvânt al armatei, locotenent-colonelul Jonathan Conricus, a declarat pentru AFP că au loc investigaţii pentru a stabili natura faptelor, ''teroristă'' sau accidentală. Faptele s-au produs la vest de Jenin.

Palestinienii au folosit de mai multe ori maşina-berbece pentru a comite atentate antiisraeliene.

Citește și: Mugur Isărescu, avertisment de ultimă oră: “Se poate ajunge ca unii oameni să nu mai dea banii înapoi!” .

Two Israeli soldiers were killed and two others were seriously wounded Friday during an operation near the settlement of Mevo Dotan, on land west of Jenin #Palestine pic.twitter.com/1u215aQs4U