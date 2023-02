Video - Mașina unui polițist ucrainean, care a dezertat, a sărit în aer

O persoană a fost ucisă în urma exploziei unei maşini-capcană în oraşul Enerhodar, ocupat de ruşi, din regiunea Zaporojie, a declarat un lider prorus citat de agenţia TASS, relatează The Guardian.

Primele informații de la fața locului indică o victimă

"Este zgomot în Enerhodar. Cauza exploziei care a răsunat în această dimineaţă în oraş a fost explozia unei maşini. Potrivit datelor preliminare, o persoană a murit în urma atacului terorist. Incendiul a fost stins acum. Echipele pirotehnice verifică prezenţa explozibililor pentru a preveni o nouă explozie", a scris pe Telegram Vladimir Rogov, care este liderul mişcării pro-ruse "Suntem împreună cu Rusia".

Enerhodar este oraşul la periferia căruia se află centrala nucleară Zaporojie.

Zaporojie este una dintre cele patru regiuni din Ucraina pe care Federaţia Rusă a anunţat că le-a anexat în septembrie anul trecut, dar pe care nu le controlează în totalitate.

Dmitri Orlov, primarul oraşului ucrainean, a postat, de asemenea, pe Telegram informaţii despre incident. El a relatat că victima era un fost poliţist ucrainean care a dezertat pentru a lucra pentru autorităţile ruse de ocupaţie. În mesajul său, Orlov lasă însă să se înţeleagă că poliţistul a fost vizat din cauza unor activităţi criminale şi corupte în rândul ocupanţilor:„De la începutul lunii martie a anului trecut şi până în prezent, Energodar a fost un oraş în care ocupanţii au defăşurat în voie activităţi criminale: ei torturează şi capturează oameni, jefuiesc locuitorii oraşului şi afaceri întregi. Dar ei îşi bagă în buzunare şi o parte din ceea ce primesc de la Federaţia Rusă pentru a-şi asigura nevoile. Rusiştii (numele dat de ucraineni ocupanţilor ruşi în semn de dispreţ - n.r.) nu au însă nevoie de martori. Prin urmare, vor continua să facă „curăţenie”. Iar primul a plecat deja”, a scris Dmitri Orlov.

Niciuna dintre afirmaţiile lui Rogov sau Orlov nu a putut fi verificată în mod independent, precizează The Guardian.

CE S-A MAI ÎNTÂMPLAT PE FRONT ÎN CURSUL NOPŢII

Pe de altă parte, televiziunea publică ucraineană Suspilne a făcut dimineaţă un rezumat al evenimentelor din ultimele 24 de ore.

În timpul nopţii, armata rusă a atacat comuna Barvinkove din regiunea Harkov. O casă privată a fost distrusă, iar un bărbat de 70 de ani a fost salvat de sub dărâmături. Alţi doi bărbaţi au murit însă.

Tot în cursul noapţii, armata rusă a bombardat oraşul Herson şi a lovit unul dintre centrele comerciale, iar acolo a izbucnit un incendiu. Nu au fost victime.

În regiunea Herson, însă, două persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite, printre care un copil de cinci ani, în urma atacurilor din ultimele 24 de ore.

Nikopol, din regiunea Dnipropetrovsk, a fost, de asemenea, sub tiruri, dar nu există morţi sau răniţi.

În ultimele 24 de ore, o persoană a fost ucisă de bombardamentele ruseşti în regiunea Doneţk, iar alte opt au fost rănite.

