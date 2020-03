ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE Cel puțin 35 de morți, 6 persoane în stare grave, 27 de arși grav, după ce două autobuze s-au tamponat frontal

Cel puţin 35 de persoane, printre care femei şi copii, au fost ucişi şi alţii răniţi grav într-un accident rutier la Kintampo, în centrul Ghana, au anunţat responsabili ai guvernului şi ai poliţiei, citaţi de AFP.

Două autobuze au intrat în coliziune pe artera Kintampo-Tamale în regiunea Bono de Est, la peste 400 km de capitala Accra. Şase persoane sunt încă în stare critică şi alte 27 au suferit arsuri grave, informează agerpres.ro.

Citește și: Acuze dure! Farmaciile fac speculă cu măști! Prețurile au explodat, odată cu răspândirea coronavirusului

"Pot să confirm că numărul morţilor este de 35", a declarat pentru AFP ministrul regiunii Bono de Est, Kofi Amoakohene.

"Şase dintre supravieţuitori sunt într-o stare critică şi sunt în prezent spitalizaţi. Alte 27 de persoane au suferit arsuri atât de grave că nu mai pot fi recunoscute, în timp ce o persoană a scăpat nevătămată", a adăugat el.

Citește și: Monica Anisie a transmis! Se iau măsuri de urgență pentru prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu COVID-19

"Potrivit anchetei preliminare, conducătorul autobuzului cel mai mare a părăsit banda şi a intrat în coliziune cu autoturismul mai mic şi, în urma impactului, cele două vehicule au luat foc", a declarat presei comisarul diviziei de circulaţie din Kintampo, Francis Adjei Brobey, confirmând bilanţul provizoriu de 35 de morţi şi numeroşi răniţi.

Accidentele sunt frecvente pe drumurile din Ghana din cauza întreţinerii proaste, a nerespectării regulilor de circulaţie şi a stării vehiculelor.

Citește și: Atac la Guvern și Parlament! Liderul noii forțe politice pune o întrebare-cheie

În medie, şase persoane mor în accidente rutiere zilnic, potrivit Direcţiei de transport şi circulaţie a automobilelor din Ghana.

În februarie 2016, 70 de persoane au murit şi 13 au fost rănite în urma coliziunii a două autobuze în acelaşi oraş Kintampo.

Viewer Discretion advised! This is the Kintampo accident I talked about. pic.twitter.com/GGrm7U6II3

Souls gone on the kintampo road accident just liadat



May God protects us from such tragedies pic.twitter.com/91bx4MlEFj