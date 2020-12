ATENTIE: Politia foloseste camera de recunoastere a numarului de inmatriculare care specifica daca masina este asigurata sau nu!

Daca esti oprit si ti se cere sa prezinti documentele de asigurare, ai la dispozitie 7 zile sa prezinti politiei o asigurare actualizata. Politia din UK foloseste camera de recunoastere a numarului de inmatriculare (ANPR) care specifica daca masina este asigurata sau nu. Asigurarea trebuie sa fi fost valabila in momentul in care ai fost oprit de politie – nu poti cumpara o asigurare in acea perioada de 7 zile.

Daca stii ca ai o asigurare valabila, verifica-ti cu atentie polita, poate exista o eroare. Daca polita ta a fost anulata fara stirea ta, atunci poti folosi acest motiv. Esti responsabil pentru conducerea fara asigurare daca ai fost instiintat de compania de asigurari ca iti expira asigurarea insa nu ai reinnoit-o.