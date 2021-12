Atitudine CRIMINALĂ din partea patronilor: angajați amenințați că o să fie concediați dacă pleacă din tură mai repede de frica tornadelor din SUA

Cel puțin opt persoane au murit în fabrica de lumânări Mayfield Consumer Products din SUA. Pe măsură ce o tornadă catastrofală s-a apropiat de acest oraș vineri, angajații unei fabrici de lumânări – care ulterior urma să fie distrusă – au auzit sirenele de avertizare și au vrut să părăsească clădirea. Dar cel puțin cinci lucrători au spus că supervizorii i-au avertizat pe angajați că vor fi concediați dacă își părăsesc tura mai devreme, informează în exclusivitate NBCNews.com.

Timp de mai mule ore, pe măsură ce s-a răspândit vestea despre furtuna care va veni, până la 15 lucrători i-au implorat pe manageri să-i lase să se adăpostească la propriile case, doar pentru ca cererile lor să fie respinse, au spus muncitorii. Temându-se pentru siguranța lor, unii au plecat în timpul schimburilor, indiferent de repercusiuni.

Cel puțin opt persoane au murit în fabrica Mayfield Consumer Products, care produce lumânări parfumate. Instalația a fost nivelată și tot ce a mai rămas este moloz. Fotografiile și videoclipurile cu rămășițele sale stricate pe scară largă au devenit simboluri ale puterii distructive enorme a sistemului tornadelor de vineri.

Guvernatorul Kentucky Andy Beshear a declarat luni că 74 de persoane au fost confirmate decedate.

McKayla Emery, în vârstă de 21 de ani, a declarat într-un interviu din patul ei de spital că lucrătorii au cerut pentru prima dată să plece la scurt timp după ce sirenele tornadei au sunat în afara fabricii în jurul orei 5:30 p.m. Angajații s-au adunat în băi și în interiorul holurilor, dar adevărata tornadă nu avea să sosească timp de câteva ore. După ce angajații au decis că pericolul imediat a trecut, mai mulți au început să ceară să plece acasă, au spus muncitorii. „Oamenii s-au întrebat dacă ar putea să plece acasă”, a spus Emery, care a preferat să rămână la serviciu și să facă bani în plus. Plata pentru orele suplimentare era disponibilă, dar nu era clar dacă celor care au rămas li s-a oferit o plată suplimentară.

Supraveghetorii și liderii de echipă le-au spus angajaților că plecarea le-ar pune în pericol locurile de muncă, au spus angajații.

„Dacă pleci, este mai mult decât probabil să fii concediat”, a spus Emery că i-a auzit pe manageri spunând celor patru lucrători care stăteau lângă ea care voiau să plece. „Am auzit asta cu urechile mele.”

Aproximativ 15 persoane au cerut să meargă acasă în timpul schimbului de noapte, la scurt timp după ce prima alarmă de urgență a sunat în afara unității, a declarat un alt angajat, Haley Conder, în vârstă de 29 de ani.

A existat o fereastră de trei până la patru ore între prima și a doua alarmă de urgență când muncitorii ar fi trebuit să li se permită să plece acasă, a spus ea.

Inițial, a spus Conder, șefii echipei i-au spus că nu vor lăsa lucrătorii să plece din cauza măsurilor de siguranță, așa că i-au ținut pe toți pe holuri și în băi. Odată ce au crezut în mod eronat că tornada nu mai este un pericol, i-au trimis pe toți înapoi la muncă, au spus angajații.

Oricine voia să plece ar fi trebuit să aibă voie, a spus Conder.

Elijah Johnson, în vârstă de 20 de ani, lucra în spatele clădirii când mai mulți angajați care doreau să se îndrepte acasă au intrat pentru a vorbi cu supraveghetorii. „Am cerut să plec și mi-au spus că voi fi concediat”, a spus Johnson. „Chiar și cu vremea ca asta, tot o să mă concediezi?” a intrebat el. „Da”, a răspuns un manager, a spus Johnson pentru NBC News. Johnson a spus că managerii au mers până la un apel nominal în speranța de a afla cine a plecat de la muncă.

Oficialii companiei au negat acuzațiile. „Este absolut neadevărat”, a spus Bob Ferguson, purtător de cuvânt al Mayfield Consumer Products. „Avem o politică în vigoare de când a început Covid. Angajații pot pleca oricând doresc să plece și se pot întoarce a doua zi.” El a negat, de asemenea, că managerii le-au spus angajaților că părăsirea turelor însemna să-și riște locurile de muncă. Ferguson a spus că managerii și șefii de echipă sunt supuși unei serii de exerciții de urgență care urmează liniile directoare ale Agenției Federale de Management al Urgențelor și ale Administrației pentru Securitate și Sănătate Ocupațională. „Acele protocoale sunt în vigoare și au fost respectate”, a spus el. De luni este disponibilă o linie telefonică de 24 de ore din 24 pentru angajații să sune pentru plata riscurilor, consiliere pentru durere și alte asistențe, a mai spus el.

Autumn Kirks, un șef de echipă de la fabrică care lucra în acea noapte, a negat luni după-amiază pe MSNBC că locurile de muncă ale oamenilor ar fi amenințate dacă nu intrau în tură. Însă o altă angajată, Latavia Halliburton, a spus că a fost martoră că lucrătorii au fost amenințați cu concedierea dacă pleacă. „Unii oameni au întrebat dacă pot pleca”, dar managerii le-au spus că vor fi concediați, a spus ea. Prima avertizare de tornadă a trecut fără pagube, dar câteva ore mai târziu, a fost emisă o altă avertizare. Odată ce a sunat a doua sirenă de tornadă ceva după ora 21:00. Vineri, Conder și un grup de alții au abordat trei manageri cerându-le să meargă acasă.

„‘Nu poți pleca. Nu poți pleca. Trebuie să stai aici”, a spus Conder că i-au spus managerii. „Situația a fost proastă. Toată lumea era inconfortabilă.”

Mark Saxton, 37 de ani, un operator de stivuitoare, a spus că ar fi preferat să plece, dar că nu i s-a dat opțiunea.

„Asta e chestia. Ar fi trebuit să putem pleca”, a spus Saxton. „A venit primul avertisment și tocmai ne-au pus să mergem pe hol. După avertisment, ne-au pus să ne întoarcem la muncă. Nu ne-au oferit niciodată să mergem acasă.”

Pe măsură ce furtuna a avansat după a doua sirenă, angajații s-au adăpostit. Luminile din clădire au început să pâlpâie.

Câteva clipe mai târziu, Emery, care stătea lângă camera de ceară pentru lumânări și parfum, a fost lovit în cap de o bucată de beton.

„Nu glumesc, am auzit un zgomot puternic și următorul lucru pe care îl știu, am rămas blocat sub un zid de ciment”, a spus ea. „Nu am putut muta nimic. nu am putut împinge nimic. Eram blocat."

Angajații care au vrut să plece acasă devreme au spus că au fost maltratați.

„Doare, pentru că simt că am fost neglijați”, a spus Saxton.