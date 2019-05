Atletico Madrid va juca împotriva unei selecţionate a celor mai buni jucători din MLS

Atletico Madrid va fi adversara unei selecţionate a celor mai buni jucători din MLS, în data de 31 iulie, la Orlando, la tradiţionalul All Star Game al campionatului nord-american.

“Atmosfera la Orlando va fi intensă şi memorabilă atunci când Atletico Madrid va juca împotriva MLS All-Stars”, a afirmat conducătorul Major League Soccer, Don Garber.

Anul trecut, All Star Game a fost câştigat la lovituri de departajare de Juventus Torino, la Atlanta, informează news.ro.

MLS a organizat primele ediţii ale All Star Game, începând din 1996, în sistem clasic, Est contra Vest, însă ulterior a adoptat alte variante, iar din 2005 până în prezent All Star Game a fost MLS All Stars contra unei echipe de club din Europa (Fulham, Chelsea, West Ham, Everton, Manchester United, AS Roma, Bayern Munchen, Tottenham, Arsenal Londra, Real Madrid, Juventus şi Atletico Madrid).