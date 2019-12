Au EXPLODAT nervii la dezbaterea din Parlament: Iohannis a fost martor la pensiile speciale și nu a contestat nimic

Dezbaterea proiectului privind eliminarea pensiilor speciale a fost tensionată, majoritatea reprezentanților asociațiilor prezenți nefiind de acord cu inițiativa. Adrian Solomon l-a adus în discuție și pe președintele Klaus Iohannis care „a promulgat legile, nu a contestat una la CCR”, conform Mediafax.

Citește și: Gheorghe Dincă, noi MĂRTURII ȘOCANTE despre violurile din casa sa: Luiza Melencu l-a bătut pe Ștefan Risipițeanu

„Am fost martor și-n 2010 când s-au tăiat, am fost martor și-n 2015, când s-au reintrodus. Și domnul Iohannis le-a semat pe toate, nu a-ntors una-n Parlament, nu a contestat una la CCR, în 2015 le-a promulgat și publicat în Monitorul Oficial. Ce s-a întâmplat din 2015 atunci până acum cu domnul Iohannis? N-a plans pe umărul celorlați pensionari. Pentru că problema nu e că unele pensii sunt mai mari, ci că majoritatea pensiilor sunt mici în țara asta”, a susținut președintele comisiei pentru muncă a Camerei Deputaților, Adrian Solomon.

Deputatul PNL, Florin Roman, a susținut, în urma ședinței, că dezbaterea a fost „orchestrată” de președintele comisiei.

„Astăzi, comisia de muncă a fost un moment al adevărului, am văzut clar care poziția PNL, eliminarea pensiilor special, cu excepție a militarilor. Pe de altă parte, PSD a orchestrat o întâlnire la care au fost invitați toți specialii, n-am văzut niciun reprezentant al asociațiilor pensionarilor care nu beneficiază de indemniații speciale. Suntem obișnuiți cu genu de întâlniri făcute de domnul Solomon care îi invite doar pe cei care îi susțin punctual de vedere. Noi am solicitat ca la următoarea discuție pe amendamente să fie invitați și celelalte categorii ale pensionarilor”, a argumentat Roman.

Cristian Buican, deputat PNL, inițiatorul proiectului, a afirmat că pensiile speciale au creat inechitate între pensionari și că inițiativa sa este mai cuprinzătoare decât cea a USR.

„Toate pensile special au creat pensionari privilegiați, care mănâncă astăzi nouă miliarde de lei, în timp ce cealaltă categorie, oameni de rând, care se pensioenază pe legea contributivității, beneficiază de mult mai puțin. De aceea, eu susțin să fie aprobată inițiativa mea, fiindcă e mai cuprinzătoare decât cea de la colegii de la USR, care nu elimină toate pensile. Aceasta trebuie completată cu inițiativa fostului ministru de Finanțe, care se referă la impozitarea pensiilor special, prevede abrigarea tuturor legilor special, prin care se pensionează anumite categorii”, a afirmat Buican.

În replică, Adrian Solomon i-a răspuns acestuia că statul are obligații față de funcționari, indiferent că este vorba despre magistrați, polițiști sau altă categorie.

„Domnule Buican, nu puteți spune să eliminăm, de astăzi, pensile din întreprindere. În momentul în care statul își asumă niște obligații față de un funcționar, că e el magistrat, polițist, funcționar cu rang înalt, funcționarii care sunt în legile astea nu sunt cei care percep taxe și impozite, ci cei care fac legea, puterea legislative, față de judecătorii asimilați toți la Curtea de Conturi, chiar și artiștii, prin legea făcută de o majoritate PNL-PDL, nu PSD a făcut astfel de legi, pentru că aceste categorii au fost primele în vâltoarea schimbărilor de la un regim la altul”, a zis Adrian Solomon.

Totodată, președintele comisiei i-a adresat o întrebare ironică și deputatului USR, Cristian Seidler.

„Voi (USR) aveți ceva cu parlamentarii, nu? Nu cu aviatorii și magistrații”, a întrebat Solomon.

Ioana Constantin, secretarul de stat al Ministerului Muncii, a prezentat punctul de vedere al instituției, afirmând că „Noi credem în principiul contributivității, susținem inițiativa, mai puțin eliminarea pentru magistrați”.

Solomon a ironizat-o pe Ioana Constantin, transmițându-i că trebuie să se „califice” pentru a oferi lecții.

„(…) Nu mă întrerupeți, ați pornit cu stângul în relația asta. Rugămintea mea, să vă calificați, întâi, și apoi să veniți să dați lecții aici. Există un sistem de pensii ocupaționale și unul bazat pe principiul contributivității. (...) Mai ales ca minister al Muncii, și mai ales c-o aveți pe doamna Jugănaru acolo, care vrea să ia banii din sistemul public și să-l trimită la Parlamentul European, pentru parlamentarii de acolo, ar trebui să știți că există două sisteme clasice de pensii, nu există aici o dezbatere despre ceea ce putem oferi noi Camerelor”, a zis Adrian Solomon.

Social-democratul a mai spus că în cadrul dezbaterilor, s-a recurs la „prezentări populiste”

„Acum stăm bine pe scaune, ne uităm unii la alții, zicem ce frumos e în capitalism. În țara asta, înainte cu 30 de ani, a fost communism, iar în ultimii, numai regulă și ordine n-a fost, fiecare a venit cu ideile sale. Dar statul, la un moment dat, și-a asumat niște responsabilități. (…) Deci, sunt mai multe categorii, nu putem veni aici să facem numai prezentări populiste și electorale, poporul trebuie învățat despre ce este administrarea unei țări, că Guvernul își ia niște angajamente, că există și niște categorii de pensii speciale”, a susținut acesta.

Deputatul PSD a menționat că diplomații sunt plătiți prost în România, sub pretextul economiei bugetare, însă aceștia ne reprezintă țara și ar trebui să li se asigure pensii decente.

„Diplomații, am plătit întotdeauna diplomații cel mai prost din lumea asta. De ce? Pentru că suntem populiști și zicem oamenilor că noi suntem cei care face economie la buget, când, de fapt, ei trebuie să ne reprezinte în țara asta. Sunt fel de fel de presiuni. Și noi nu putem să le asigurăm oamenilor ăstora un sistem de pensii decente, noi statul ăsta, care cheamă poporul la răscoală, să dea jos ciocoii și privilegiații. Este inadmisibil, mai ales din partea unor partid de dreapta. (...) Eu am predat cultură civică, din păcate, nu mai predă nimeni cultură civică cum trebuie, nu mai înțelege nimeni sistemul constitutional, și am ajuns o masă de oameni să creadă că procurorul este jupânul în țara asta, nu poporul, că nimeni nu se uită în Constituție”, a argumentat Adrian Solomon.

Totodată, Mircea Dogaru, preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, a afirmat că militarii sunt condamnați pentru că nu se cunosc aspecte legate de salariile acestora.

„Vi se pare că există egalitate între civili și militari? Avem alt tip de viață, de salarii…avem o retribuție de reservist, nu de pensie. Vrând să faceți bine, faceți rău…plafonarea la ultimul salariu. Majoritatea au ieșit din ajutor de șomaj, care ultimul salariu? Unitatea s-a desființat, omul a rămas la serviciu. Solda de grad e minimul soldei de funcție. Solda de grad la armată e 200 de lei la caporal, 386 la șeful statului major. Solda de funcție e 700 de lei la armată, 900 la interne și SRI și…1200 la general de armată. Neștiind aspectele acestea, ne condamnați. (…) Om care s-a copt 25 de ani în tanc, mergând pe sub apă. (…) Și noi, militarii avem pensii sub. Avem o medie de 2700, nu 3900. Nu știm de ce, sute de magistrați iau pensii de la casa sectorială de pensii militare”, a susținut Mircea Dogaru.

Acesta a mai adăugat că militarii și-au luat angajamente în cadrul aderării la NATO, și de asemenea, și Guvernul față de aceștia.

„Haideți să despărțim odată apele. Rugămintea este, în nicio lege civilă nu poate fi inclus militarul, pentru că noi ne-am luat niște angajamente când am aderat la NATO. Eu nu vreau să public la ce s-a angajat Guvernul de atunci și la Guvernele viitoare. S-ar provoca tulburări sociale. Deci, avem mod de viață separate, juridic, haideți să rămânem separat”, a explicat el.

Reprezentanții poliției și ai grefierilor au susținut, de asemenea, că nu doresc adoptarea proiectelor.

Comisia pentru muncă a Camerei Deputaților a decis, marți, să amâne votul pentru proiectul privind pensiile speciale, până în luna februarie, sub pretextul că Guvernul trebuie să se pronunțe pe toate amendamentele.