Audieri cu scandal în Parlament: 'Asta a picat? Din nou?....Trebuia să pice toți, mă!'

Audierea miniștrilor desemnați pentru a forma un nou Guvern Orban a avut loc în regim de urgență, sâmbătă, în Parlament. Deși majoritatea sunt la a patra audiere, scandalul nu a lipsit. Doar nouă dintre cei 16 miniștri fiind avizați pozitiv. Miniștri desemnați care au primit aviz negativ sunt: Monica Anisie, propusă la Educație, Violeta Alexandru, propusă la Muncă, Costel Alexe (Mediu), Cătălin Predoiu (Justiție), Victor Costache (Sănătate), Ion Ștefan (Dezvoltare) și Florin Cîțu (Finanțe).

Majoritatea miniștrilor desemnați au preferat să fie audiați prin telefon. Monica Anisie, însă, a fost prezentă în sală, deși a ajuns cu întârziere la audierea sa, scrie Mediafax.

„Miniștri intră prin telefon, nu știm unde se află ei fizic. Puțin mai devreme nu am reușit să dăm de unul dintre ei. (...) Miniștri intră prin legătură telefonică, nici măcat prin video. Ar fi fost bine un video link (...) Doamna Anisie ar fi aici în persoană, dar nu o găsim. Se pare că a apărut”, spune deputatul USR Cosette Chichirău, într-un live pe pagina sa de Facebook.

Ministrul propus la Educație a fost primul care a primit aviz negativ din partea comisiilor parlamentare.

„Asta a picat? Din nou?....Trebuia să pice toți, mă!”, se aude pe fundal, în live-ul făcut de Cosette Chichirău.

Violeta Alexandru a provocat, din nou, agitație la audierea sa. Parlamentarii prezenți în comisiile de specialitate au oftat și huiduit când au auzit că urmează la audieri ministrul propus la Muncă. Aceasta, însă, a primit aviz negativ, prin absență, deoarece nu ar fi răspuns la telefon.

„Urmează Ministerul Muncii li protecției sociale. Doamna ministru ne auziți? Ne auzițți, doamna ministru? E la muncă!”, discutau membrii comisiei. În live=ul postat de Cosette Chichirău se aud râsete și huiduieli.

Violeta Alexandru se apără și spune că nu a tratat cu neseriozitate momentul audierii, dar nu a reușit să intre prin teleconferință.

„Audierea din această dimineață ... La ora stabilită, am sunat pe telefonul pus la dispoziție de Comisie, am intrat, cu un cod de acces, pe linia securizată, am așteptat pe hold până am fost deconectată. L-am sunat imediat pe Președintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon să îl întreb ce se întâmplă și să îi spun că sunt la dispoziția Comisiei. Mi-a spus ca nu mai este nevoie să mă audieze, au votat deja! Circul PSD nu se dezminte!”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Victor Costache a primit un vot politic, în contextul situației generate de coronavirus. Ministrul Sănătății a fost prezent la audieri, deși ar fi trebuit să stea în autoizolare, deoarece s-a întâlnit cu un senator PNL și cu un angajat al Ministerului Sănătății, amândoi diagnosticați cu noul virus Covid-19.

„Având în vedere ultimele evoluții, votul este politic. Vă supun votului un vot negativ. Cine este pentru, împotrivă. Mulțumim, aviz negativ”, spunea președintele de ședință.

Liderul deputaților PSD Alfred Simionis i-a reproșat lui Florin Cîțu că a renunțat la mandatul său de premier pentru a nu fi votat de PSD, însă acum a ajuns la mâna social-democraților.

„In urma depunerii rușinoase a mandatului de premier desemnat, ați făcut afirmația că nu ați vrut să fiți prim-ministru cu voturile PSD, și prin urmare v-ați depus mandatul pentru a vă salva de această situație Vă reamintesc faptul că dacă PSD nu votează astăzi Guvernul Orban nu există niciun fel de șansă pentru a fi învestit”, a spus Alfred Simonis, în timpul audierilor.

