AUDIO - Sunetul înspăimântător al cutremurului care a lovit Turcia, Siria și Liban

Asistentul de cercetare în inginerie geofizică de la Universitatea Kocaeli, Dr. Hamdullah Livaoglu, a înregistrat sunetul cutremurului devastator care a lovit Turcia, Siria și Liban.

Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluată de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineaţă devreme, la adâncimea de 17,9 kilometri, în partea de sud a Turciei, în provincia Gaziantep, în apropiere de graniţa cu Siria. Bilanţul victimelor a ajuns la peste 1.500 de morţi în ambele ţări, fiind resimțit și în Liban.

