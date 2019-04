Augustin Lazăr se declară afectat emoţional de dezvăluirile despre cariera sa în comunism: 'Ei își vor cere scuze public, dacă vor avea această onoare'

Procurorul general Augustin Lazăr continuă să se disculpe în urma dezvăluirilor că în anii '80, în calitate de preşedinte al comisiei de eliberări condiţionate de la Penitenciarul Aiud, a refuzat eliberarea unui disident anticomunist, pe motiv că a continuat acţiunile subversive împotriva regimului Ceauşescu.

"S-a creat un scandal pentru că există interese în acest sens, persoane interesante să dramatizeze, să pună situaţia în aşa manieră să le fie lor favorabil, deoarece sunt persoane care au proceduri judiciare în curs şi ar dori să obţină cu această ocazie o situaţie favorabilă şi ar dori să influenţeze candidatura la funcţia de procuror general pentru mandatul următor.

Adevărul va ieși la lumină, în mod cert. Mai greu, dar va ieși. Ei își vor cere scuze public, dacă vor avea această onoare, pentru ceea ce fac, atacând sistematic toate instituțiile Justiției, Ministerul Public și Procurorul General. Sunt foarte interesați să vină cineva să facă plecăciuni în față cui trebuie. Prea a deranjat Procurorul General... Prea a avut păreri independente. După ce am fost denunțat că fac parte dintr-un grup infracțional, cu liderii Uniunii Europene, ce ar putea să mă impresioneze mai mult acum?

Eu știu că sunt un magistrat cinstit al Ministerului Public și de-a lungul carierei mele profesionale m-au denunțat doar cei pe care i-am cercetat. Mulți m-au denunțat că am comis diverse abuzuri împotriva lor, dar după ce s-au făcut verificările respective s-a constatat că totul este în regulă.

Vreau să vă spun că în 37 de ani de carieră judiciară nu am fost cercetat disciplinar. S-au făcut doar verificări, cum se spune, verificări prealabile și nu am ajuns niciodată la cercetare disciplinară, pentru că nu au fost indiciii temeinice că aș fi săvârșit vreo abatere disciplinară.

Mereu am respectat adevărul și onoarea de magistrat public și degeaba se tot agită ei să îmi pună în sarcina diverse acuze, că sunt cu atât mai ridicoli cu cât se leagă de un om care nu a avut nici măcar un avertisment în 37 de ani de activitate profesională.

Din 2017, la zi, am vreo 30 de sesizări pe la Inspecția Judiciară și nu știu câte zeci de denunțuri la Secția Specială. Fiecare poate să facă pe denunțătorul, că le permite... Ei, bine, nu știu un lucru. Din materialitatea actelor poți să îți dai seama și de intenția frauduloasă a cuiva, intenția rea de a aduce pe cineva în fața organului judiciar.

Mă scuzaţi, am o anumită emotivitate, o anumită agitaţie indusă de aceste întâmplări. În 37 de ani de activitate nu am mai văzut aşa ceva. Eu am fost învăţat să gândesc cu mintea mea şi să nu fiu inflenţat de nimeni şi mă deranjează foarte mult când alţii nu mă lasă să îmi fac atribuţiile de serviciu aşa cum trebuie", a spus Augustin Lazăr pentru Realitatea TV.