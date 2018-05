Augustin Zegrean, intervenţie în direct la Antena 3! Dezvăluiri despre teroarea din CCR: 'Fiecare judecător şi-a exprimat teama' de faţă cu Iohannis

Augustin Zegrean, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, a intervenit telefonic la Antena 3, în timpul unei discuţii despre cazul fostului judecător Toni Greblă. Zegrean a făcut dezvăluiri despre presiunile la care era supusă CCR de către SRI şi despre felul în care judecătorii s-au plâns, fără efect, unei delegaţii MCV şi lui Iohannis.

"A doua sau a treia zi după ce a fost chemat la DNA domnul Greblă, am făcut singura conferinţă de presă din viaţa mea de judecător la CCR şi am spus ce se întâmplă. Am spus inclusiv că suntem ameninţaţi de SRI. Seara, la dumneavostră la post s-a spus: 'Ce vrea Zegrean, să-l apărăm noi?' Tot în zilele acelea a fost la noi la Curte o delegaţie a MCV. Un judecător de la Curte le-a spus: 'Mie îmi este frică să mai fiu judecător la Curte.' S-a notat şi notat a rămas. În ce priveşte vizita preşedintelui Iohannis - noi l-am invitat la Curte, era preşedinte de o lună, i-am spus ce s-a întâmplat. Am avut o discuţie de o jumătate de oră, chiar mai mult, în care fiecare judecător şi-a exprimat teama faţă de se întâmplă. Dar toată societatea a tăcut, de frică probabil.

Când am declarat neconstituţional articolul 142 din Codul Penal, că SRI nu mai are voie să asculte telefoane, mare parte a presei mi-a sărit în cap. Seri întregi la anumite televiziuni era portretul meu pe ecran şi se spunea că ăsta e duşmanul poporului, ăsta vrea să ne ocupe teroriştii. În rest, ce s-a întâmplat cu domnul Greblă este regretabil. Eu i-am spus atunci: 'Nu pleca.' Putea să rămână. Dimineaţa, la prânz şi seara mă aştepta presa la uşă să mă întrebe când îl dau afară pe Greblă. Eu nu ştiu cine vorbeşte prin presă. Ştiţi ce vreau să zic", a declarat Zegrean.

Precizările vin după ce fostul judecător Toni Greblă a vorbit despre perioada în care a fost chemat la DNA și a fost reținut în dosarul în care a fost judecat. Greblă a subliniat că reținerea sa l-a determinat pe președintele Klaus Iohannis să vină la Curtea Constituțională pentru a „liniști” judecătorii.

„Era teama că oricine poate fi ridicat din trafic, luat de acasă, de la micul dejun, luat de lângă copil, dus și plimbat prin fața camerelor de luat vederi. A fost o campanie foarte bine pregătită din punct de vedere mediatic”, a spus fostul judecător, Toni Greblă.

Instanţa supremă a decis, în 11 mai, achitarea fostului judecător al Curţii Constituţionale Toni Greblă, în dosarul în care acesta este acuzat de trafic de influenţă, fals în acte şi coordonarea unui grup infracţional. Decizia magistraţilor nu este definitivă.