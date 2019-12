Australia se pregăteşte de un nou val de caniculă; riscul de incendii este la nivel sever

Australia se va confrunta în perioada următoare cu o nouă perioadă caniculară, pe măsură ce un val de căldură extremă înaintează pe coasta de est, informează agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Capitala ţării, Canberra, a ridicat alerta de incendii la nivel sever şi a emis o interdicţie totală privind aprinderea focurilor în condiţiile în care temperaturile au ajuns sâmbătă la 38 de grade Celsius.Eforturile pentru curăţarea terenurilor care înconjoară regiunile masive afectate de incendii, situate la vest şi sud de Sydney, cel mai populat oraş din Australia, au continuat în weekend înainte de sosirea noului val de caniculă prognozat pentru luni şi marţi.Se preconizează că riscul de incendii de vegetaţie va creşte la începutul săptămânii viitoare în condiţiile în care temperaturile vor urca la 43 de grade Celsius în vestul Sydney, potrivit Biroului de Meteorologie.

Citește și: Decizie REVOLTĂTOARE a judecătorilor, în cazul femeii-jandarm, ruptă în BĂTAIE, la mitingul din 10 august



Aproximativ 70 de focare erau în continuare active sâmbătă în statul New South Wales (NSW) - a cărui capitală este Sydney - peste 30 dintre acestea fiind scăpate de sub control, după cum a declarat Shane Fitzsimmons din cadrul Serviciului Rural de Pompieri.



În total, 34.000 de kilometri pătraţi - o suprafaţă de dimensiunea Belgiei - au fost mistuite de flăcări în acest stat. Aproape o mie de locuinţe au fost distruse, iar nouă persoane au decedat, printre acestea numărându-se doi pompieri voluntari.



Pompierii au muncit din greu şi în perioada Crăciunului pentru a construi linii de control în jurul incendiilor, a precizat Fitzsimmons pentru Australian Associated Press.



Armata a fost chemată să ajute pompierii în lupta contra incendiilor masive care sunt în continuare active în apropiere de Sydney, conform unui anunţ emis vineri de Forţele de Apărare ale Australiei (ADF). Personalul militar specializat va fi dislocat la paisprezece centre de comandă ale Serviciului Rural de Pompieri (RFS) de pe întreg teritoriul statului NSW pentru a ajuta la coordonarea acţiunilor de combatere a incendiilor, a precizat ADF. Premierul Scott Morrison a declarat că personalul va folosi resurse ADF, precum buldozere şi transportatoare de apă, pentru a ajuta miile de pompieri de pe teritoriul NSW.