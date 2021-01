Autobuzul muzical, ideea inedita cu care un roman i-a cucerit pe englezi

Absolvent al celebrei Royal Academy of Music din Londra, violonistul roman Petru Cotarcea a pus pe roti, la propriu, un proiect pentru popularizarea muzicii printre copiii britanici fara posibilitati. Tanarul a cumparat un autobuz etajat unde le da lectii de muzica pustilor. In semn de pretuire, statul britanic a inclus proiectul sau in Cultural Heritage of United Kingdom.

Petru Cotarcea a luat primul contact cu Occidentul inca din copilarie, de la varsta de 14 ani. Atunci, el a plecat din tara, mai intai in Danemarca, acolo unde s-a stabilit familia sa, pentru ca apoi sa ajunga in Marea Britanie, unde a invatat la o cunoscuta scoala de muzica din Manchester.

“Am terminat facultatea, de fapt eram in ultimul an aici in Londra si printre altele si predam foarte mult, ca sa castig si eu un ban. Mi-am deschis o firma asa incat sa cooptez si alti profesori sa predea, sa nu mai fiu doar eu, sa organizez lectii, concerte si lucram si cu alti profesori. A inceput sa creasca incet, incet. Aici, in Marea Britanie, educatia muzicala nu este gratuita ca in Romania.

Incurajat de succesul proiectelor sale din Marea Britanie, Petru a decis sa-l extinda si in Romania.