Automatizarea proceselor poate reduce cu până la 30% timpul de realizare a sarcinilor de serviciu (studiu)

Automatizarea sarcinilor procesate pe computer poate reduce timpul de execuţie a sarcinilor de serviciu cu până la 30%, în timp ce implementările de tip RPA (Robotic Process Automation, n.r.) pot face economii de 70% în privinţa costurilor cu forţa de muncă, arată o serie de studii, citate de o companie specializată în soluţii de transformare şi soluţii bancare digitale, potrivit Agerpres.

Raportul întocmit de Inform Lykos, membru al Austriacard Holdings, relevă faptul că modalitatea de ghidare automatizată, în timp real, a lucrului pe computer determină un comportament al angajaţilor orientat spre rezultat, proactivitate faţă de client şi are ca rezultat final o satisfacţie sporită a acestuia cuprinsă între 15% şi 40%.

De asemenea, în cazul forţei de vânzare, automatizarea acţiunilor ar putea facilita procesul de comandă şi determină o creştere a vânzărilor reale cu până la 20%.

Citește și: Șeful videochatistelor LUATE CU ASALT de mascați la Iași a fost SCĂPAT PRINTRE DEGETE...



"Considerăm că este important să alegem instrumentele necesare pentru a înţelege care este valoarea exactă pe care fiecare persoană din echipă o aduce în realizarea unui proiect. Ceea ce face ca rezultatul muncii în echipă să fie unul superior rezultatelor individuale este complementaritatea competenţelor deţinute de membri. Această complementaritate în cadrul unei echipe trebuie privită ca un plus care aduce valoare şi nu ca pe un declanşator de dispute interne. Este foarte important pentru funcţionarea echipei ca membrii să încerce să se descopere şi ca persoane, nu doar ca angajaţi ai firmei. Realitatea creată de pandemie este percepută de fiecare în parte ca fiind un lucru neobişnuit/diferit şi, totodată, putem spune că este o provocare (...) deşi este vizibil faptul că această pandemie a afectat orice industrie, pe partea de IT lucrurile s-au îmbunătăţit, deoarece tehnologia în această perioadă a fost mai mult decât o necesitate", susţin reprezentanţii Inform Lykos.



Conform datelor citate, agregarea informaţiilor din mai multe aplicaţii, într-o singură vizualizare, efectuarea de calcule în timp real şi automatizarea sarcinilor procesate pe computer vor reduce timpul de execuţie a procesului între 10% şi 30%.



În ceea ce priveşte impactul asupra forţei de muncă, un raport al MWD Advisors a evidenţiat că implementările RPA pot influenţa reducerea costurilor cu până la 70%, în timp ce ratele de eroare pentru sarcinile automate pot fi de sub 0,5%.



"Cea mai recentă tendinţă în ceea ce priveşte infrastructura lor tehnologică este "transformarea digitală" care constă nu doar în adoptarea produselor tehnologice, ci este o abordare holistică ce are în prim plan schimbarea mentalităţii în ansamblu, cel mai critic factor fiind omul însuşi, familiaritatea cu aceste soluţii tehnologice, dezvoltarea abilităţilor digitale şi îndrumarea unui partener strategic cu experienţă, ce va contribui semnificativ la succesul său. Pandemia de COVID - 19 a schimbat modul de a percepe viaţa, dar şi de a o trăi a tuturor oamenilor, iar o nouă realitate şi-a făcut simţită prezenţa mai mult ca niciodată şi anume realitatea digitalizării. Nu există nicio industrie neafectată de această perioada dificilă, însă mobilizarea a fost pe măsura dificultăţilor, iar soluţiile au dat roade", susţin reprezentanţii companiei de tehnologie, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.



În viziunea specialiştilor, crearea de roboţi elimină timpul de răspuns, fără erori şi fără constrângeri de timp. Astfel, toate platformele de comunicaţii, de la telefonul mobil la cele mai avansate aplicaţii de mesagerie instantanee, pot fi transformate în "vehicule" de transfer de informaţii într-o formă complet automatizată, cu un succes incredibil.



Totodată, companiile pot utiliza Chatbots (asistenţi virtuali, n.r.) pentru a automatiza rezervările de comenzi şi programări, în aşa fel încât clienţii să poată accesa instantaneu informaţii direct de pe site-urile web sau chiar de pe pagina de Facebook. Un asemenea asistent poate oferi răspunsuri rapide şi asistenţă 24/7.



RPA este sistemul care utilizează roboţi software pentru automatizarea operaţiunilor repetitive ce pot implica mai multe aplicaţii de business (excel, e-mail, etc.) fără a modifica infrastructura IT a companiei sau a sistemelor.



Un studiu Deloitte, publicat în ianuarie 2021, arăta că interesul organizaţiilor pentru a apela la tehnologii de automatizare este în creştere, iar 73% dintre acestea au iniţiat deja acest tip de proces, cu un sfert mai mult faţă de anul trecut. În acest context, cea mai răspândită tehnologie de automatizare este robotizarea proceselor (78%), urmată de recunoaşterea facială optică sau inteligentă - cu 51%, managementul proceselor de business (BPM) - pondere de 36%, şi inteligenţa artificială (AI) - de 34%.



Membru al Austriacard Holdings, Inform Lykos a fost înfiinţată în anul 1897 şi este un pion important în soluţii specializate de transformare digitală şi soluţii bancare digitale, iar ratingul financiar al firmei este unul catalogat ca fiind bun.



În România, proiectul realizat de Inform Lykos are drept obiective implementarea şi configurarea infrastructurii Cloud, aducerea unei soluţii Chatbot, instruirea agenţilor din echipele E.ON, precum şi implementarea soluţiei de arhivare. Echipa Inform Lykos este formată din 316 de angajaţi.