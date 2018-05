Autoritățile au emis ALERTA ROȘIE - Iadul s-a dezlănțuit în Hawaii / FOTO & VIDEO

Un uriaş nor de cenuşă vulcanică s-a format marţi deasupra vulcanului Kilauea din Hawaii, determinând autorităţile locale să emită o alertă roşie pentru industria aviatică, în virtutea probabilităţii ridicate de erupţie, informează AFP, scrie agerpres.ro.

Incredible photos of #Kilauea Fissure 17. This continues to be a difficult and very uncertain time for the locals. Volcanic gas remains a hazard. New fissures can open at any time and prior fissures can reactivate.https://t.co/82oQ50gAa1 pic.twitter.com/W92pwgHtfG