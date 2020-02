Autoritățile au hotărât - Unde vor fi plasați suspecții de coronavirus de la Baău

Pasagerii suspecți de infecție cu coronavirus care ajung din Italia pe aeroportul „George Enescu” din Bacău vor fi transportați la căminul Colegiului „N.V. Karpen”, unde vor fi monitorizați. Aici au fost amenajate 50 de camere cu 150 de paturi, potrivit mediafax.

Autoritățile din județul Bacău au stabilit, luni, în ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, măsurile luate pentru prevenirea infectării populației cu coronavirus potrivit news.ro.

Astfel, s-a stabilit că este necesar un nivel de alertă crescut pe aeroportul „George Enescu” din Bacău și monitorizarea atentă a pasagerilor care vin din străinătate, în special din Italia.

„Acest lucru se datorează faptului că, în această țară, au fost raportate mai multe cazuri de persoane care au fost infectate cu virusul Corona, acolo existând o comunitate extinsă de cetățeni români, aproximativ 300.000 de persoane înregistrate oficial. În acest sens, s-au dispus, la nivelul aeroportului internațional din Bacău, măsuri de verificare a pasagerilor care provin din străinătate, în special din Italia, de către echipe specializate de medici”, au transmis reprezentanții Prefecturii într-un comunicat de presă.

În situația în care se vor identifica pasageri suspecți de a fi contaminați cu coronavirus, aceștia vor fi transportați la căminul Colegiului „N.V. Karpen” din Bacău, unde vor fi monitorizați.

În această clădire, au fost amenajate 50 de camere cu 150 de paturi, iar cei cazați vor avea asigurată și masa.

„Chiar acum am primit confirmarea că acel cămin nu are elevi cazați, s-au schimbat lenjeriile și s-au stabilit absolut toate condițiile astfel încât din acest moment oricând pot să primească persoane în carantină. Am stabilit acea locație ca fiind singura din municipiul Bacău care, pe sistemul pe care-l avem la dispoziție, îndeplinește condiția de a avea baie proprie în fiecare cameră”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Liviu Alexandru Miroșeanu, prefectul județului Bacău.

Potrivit reprezentanților Prefecturii, orice persoană suspectă de infectare cu coronavirus va fi transportată în condiții de securitate către spațiile de monitorizare cu unul dintre cele 5 microbuze puse la dispoziție.