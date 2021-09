Autorităţile îi înlătură pe migranţii masaţi sub un pod la graniţa cu Mexic şi încep zborurile de deportare în Haiti

Statele Unite au început expulzarea migranţilor, în majoritatea lor haitieni, din tabăra improvizată de aceştia după traversarea fluviului Rio Grande de la graniţa cu Mexic, primele zboruri de deportare sosind în Haiti duminică, relatează agenţia Reuters, potrivit Agerpres.

Tabăra de sub podul de peste graniţă a atras la un moment dat peste 12.000 de migranţi şi a adus o nouă provocare pentru autorităţile americane, care încearcă să reducă afluxul de migranţi din America Centrală şi, acum, de haitieni care fug de sărăcia galopantă, violenţele bandelor şi dezastrele naturale repetate din ţara lor.

Autorităţile americane au înlăturat de vineri 3.300 de migranţi din tabăra improvizată de la Del Rio , statul Texas, şi au anunţat un program zilnic de zboruri spre capitala haitiană Port-au-Prince, unde unii oficiali s-au arătat duminică îngrijoraţi de un potenţial val masiv de migranţi care vor reveni în ţară în următoarele zile.

Şeful Patrulei de Frontieră a Statelor Unite, Raul Ortiz, a declarat într-o conferinţă de presă la Del Rio că, pentru săptămâna următoare, guvernul îşi propune să 'proceseze rapid' 12.662 de migranţi strânşi sub podul care leagă Del Rio de localitatea mexicană Ciudad Acuńa.



Ulterior duminică, în Haiti au aterizat primele trei zboruri având la bord 327 de migranţi returnaţi, a indicat un oficial american. La sosire, unii au declarat că nu li s-a spus unde vor fi duşi.



Migranţi au continuat însă să treacă Rio Grande şi în weekend în pofida măsurilor sporite de securitate de partea americană, care a apelat inclusiv la agenţi călare pentru le împiedica traversarea.



Cel puţin 100 de haitieni, printre care familii cu copii mici, au trecut înapoi în Mexic pe sub pod în cursul serii de duminică, ţinându-se de o frânghie întinsă peste fluviul ale cărui ape le ajungeau până la nivelul gâtului.



Unii dintre ei au spus pentru corespondenţii Reuters că intenţionează să rămână deocamdată în Mexic pentru că nu vor să fie deportaţi în Haiti.



Oficiali de ambele părţi ale frontierei au precizat că majoritatea acestor migranţi vin din Haiti, cea mai săracă ţară de pe continentul american, puternic lovită de dezastre în ultimii ani, cel mai recent de un cutremur major luna trecută.



Alejandro Mayorkas, şeful Departamentului pentru Securitate al Statelor Unite (DHS), le-a declarat reporterilor că zborurile spre Haiti au început duminică şi vor continua zilnic.



DHS anunţase anterior că va accelera ritmul expulzărilor spre Haiti şi va trimite mai mulţi agenţi de frontieră la Del Rio, unde în tabăra de sub pod condiţiile sunt tot mai precare.



Mayorkas a subliniat că guvernul haitian 'ne-a comunicat în mod clar capacitatea sa de a primi zborurile' cu migranţi returnaţi, şi că guvernul american ajută cu bani guvernul de la Port-au-Prince în acest scop.



Sâmbătă, prim-ministrul haitian Ariel Henry a declarat că 'au fost făcute deja aranjamente' pentru primirea celor deportaţi.



'Nu avem o altă variantă în acest moment decât să intensificăm zborurile de repatriere', a afirmat Mayorkas, menţionând că acestea vor avea ca destinaţie Haiti sau 'posibil alte ţări'.



Un ordin sanitar cunoscut ca 'Title 42', emis sub administraţia Trump la începutul pandemiei, permite ca majoritatea migranţilor să fie expulzaţi fără nicio şansă de a cere azil.



Preşedintele Joe Biden a menţinut ordinul, deşi a exceptat minorii neînsoţiţi, iar administraţia sa nu a expulzat în general familii. Biden promisese o abordare mai umană decât a predecesorului său în privinţa imigraţiei.



Un judecător american a hotărât săptămâna trecută că ordinul nu le poate fi aplicat familiilor, dar decizia sa nu intră în vigoare decât peste două săptămâni, iar administraţia Biden a făcut apel.