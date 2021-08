Autorităţile israeliene aprobă construirea a 1.000 de locuinţe pentru palestinieni în zona C

Autorităţile israeliene au aprobat miercuri 1.000 de locuinţe pentru palestinieni în Cisiordania ocupată, ceea ce reprezintă o decizie neaşteptată, transmite dpa preluat de agerpres.

Unităţile locative vor fi amplasate în cinci localităţi din zona C, care este controlată exclusiv de Israel, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al ministerului israelian al apărării.

Potrivit organizaţiei israeliene pentru drepturile omului Peace Now, precum şi a Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), palestinienii primesc permise de locuit în zona C doar în cazuri absolut excepţionale.Nu există deocamdată o reacţie din partea palestiniană.Ziarul Jerusalem Post a informat că Israelul doreşte, de asemenea, să continue săptămâna viitoare construirea a peste 2.000 de unităţi de locuit pentru coloniştii israelieni din zonă.Se pare că Israelul se află sub presiunea Statelor Unite pentru a face concesii palestinienilor.Cisiordania este împărţită în trei zone. Regiuni aflate sub control exclusiv israelian (zona C), regiuni controlate în comun cu palestinienii (zona B) şi unele controlate exclusiv de Autoritatea Naţională Palestiniană (zona A).Zona C reprezintă peste 60% din suprafaţa totală.Potrivit cifrelor furnizate de organizaţia Peace Now, din 2009 până în 2018 au fost aprobate în total doar 98 din cele peste de 4.400 de cereri de locuinţe ale palestinienilor.Israelul a cucerit Cisiordania şi Ierusalimul de Est, printre alte regiuni, în timpul războiului de şase zile din 1967. În prezent, peste 600.000 de colonişti israelieni locuiesc acolo.Palestinienii vor să creeze un stat independent care să aibă drept capitală Ierusalimul de Est.O populaţie de aproximativ 2.9 milioane de palestinieni trăieşte în Cisiordania.