Autorităţile turce au lansat o investigaţie în cazul morţii suspecte a jurnalistului şi scriitorului american Andre Vltchek, decedat în cursul nopţii, în timp ce se deplasa spre Istanbul, informează agenţia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.

Andre Vltchek, în vârstă de 57 de ani, şi soţia sa se deplasau cu un vehicul închiriat cu şofer din oraşul Samsun spre Istanbul. Soţia a încercat să îl trezească pe Andre Vlatchek în momentul sosirii la hotel, marţi la ora 5.30, dar nu a reuşit. Echipajul medical de urgenţă care a fost chemat a constatat decesul, potrivit agenţiei Anadolu.

Poliţia consideră că este vorba de un "deces suspect", conform unor surse citate de agenţia DHA. Corpul va fi supus autopsiei, iar cazul este investigat de Parchetul din Istanbul.

Pe site-ul propriu, Andre Vltchek se descria ca fiind romancier, filosof, producător de filme şi jurnalist de investigaţii, dar şi "revoluţionar, internaţionalist şi călător prin lume, luptând împotriva imperialismului occidental şi regimului occidental impus lumii", conform Associated Press.

Andre Vltchek a relatat din numeroase zone de conflict, inclusiv din Irak, Sri Lanka, Bosnia-Herţegovina, Rwanda şi Siria. Andre Vltchek a scris numeroase cărţi, inclusiv "Despre Terorismul Occidental: De la Hiroshima la Războiul Dronelor" ("On Western Terrorism: From Hiroshima to Drone Warfare") împreună cu lingvistul şi academicianul Noam Chomsky.