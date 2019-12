Autorităţile promit să definitiveze, în 2020, reglementările privind consumatorul vulnerabil, astfel încât să fie acordate ajutoare doar acelor persoane care nu-şi pot achita facturile la energie sau gaze naturale, potrivit Rador

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Niculae Havrileţ, spune că autorităţile vor să identifice familiile vulnerabile, cu venituri mici, iar informaţii în acest sens pot fi obţinute şi de la distribuitorii sau furnizorii de electricitate şi gaze, care cunosc cel mai bine situaţia din comunităţi.

Niculae Havrileţ: Dacă am face o experienţă si ne-am duce într-o localitate rurală, am intra într-o casă în care locuiesc oameni mai în vârstă ce am constata? Că într-o singură cameră acolo au televizorul, acolo servesc masa, acolo dorm, ei acolo folosesc şi energie electrică la un televizor, la un frigider, la un bec, acolo unde îşi fac şi mâncarea acolo se şi încălzesc. Deci, practic, consumul acestor consumatori vulnerabili este unul foarte mic şi poate fi susţinut.

Realizator: Specialiştii susţin că subvenţiile acordate până acum, prin plafonarea preţurilor pentru toată populaţia, i-au avantajat pe cei care consumă multă energie, deci pe cei care au venituri peste medie