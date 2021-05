Autorizaţiile de construire, creștere de peste 30% în primele patru luni ale anului

Numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru construcţii rezidenţiale a crescut cu 36,2%, în primele patru luni ale anului în curs, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS), conform agerpres.

Astfel, în intervalul 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, s-au eliberat 14.890 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, iar procente importante au fost consemnate în toate regiunile de dezvoltare: Sud-Muntenia (+796 autorizaţii), Bucureşti-Ilfov (+581), Vest (+575), Nord-Est (+530), Nord-Vest (+466), Sud-Est (+389), Centru (+362) şi Sud-Vest Oltenia (+256).

Conform statisticii oficiale, la nivelul lunii aprilie 2021, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, s-a înregistrat o creştere atât a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (+104,4%), cât şi a suprafeţei utile totale (+56,3%).În profil teritorial, această majorare (+2.391) a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale este reflectată în toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est (+427 autorizaţii), Sud-Muntenia (+422), Nord-Vest (+313), Vest (+307), Bucureşti-Ilfov (+275), Centru (+237), Sud-Est (+213) şi Sud-Vest Oltenia (+197).Comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în luna aprilie a acestui an, s-a consemnat un salt la numărul de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale (+65,7%), dar şi la suprafeţa utilă totală (+39,1%). Creşterea cu 73.050 mp a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (+51.052 mp), Nord-Est (+27.288 mp), Vest (+18.351 mp), Sud-Muntenia (+5.098 mp), Sud-Vest Oltenia (+4.249 mp) şi Sud-Est (+3.015 mp). Pe de altă parte, scăderi au fost înregistrate în regiunile de dezvoltare Nord-Vest (-29.059 mp) şi Centru (-6.944 mp).Datele INS relevă, totodată, că, în acest an, în aprilie vs martie, numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale a crescut cu 5%, până la 4.681, cu o suprafaţă utilă totală de 1.003.105 mp (-11,9%). Din totalul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, 68% au fost eliberate pentru zona rurală.De asemenea, în perioada analizată, se remarcă o scădere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (-5,4%).Creşterea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (+225), comparativ cu luna precedentă, arată în profil teritorial majorări în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (+150 autorizaţii), Bucureşti-Ilfov (+54), Nord-Est şi Centru (+50, fiecare) şi Nord-Vest (+21). Scăderi s-au înregistrat în: Sud-Est (-73 autorizaţii), Sud-Muntenia (-18) şi Sud-Vest Oltenia (-9).Potrivit sursei citate, în aprilie, au fost eliberate 656 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidenţiale (-1,5%), în suprafaţă utilă totală de 259.699 mp (-5,4%).În comparaţie cu luna precedentă a acestui an, în aprilie, a fost consemnată o scădere de 14.955 mp a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale. Rezultatul negativ este reflectat în regiunile de dezvoltare: Centru (-28.949 mp), Vest (-28.276 mp), Sud-Est (-22.638 mp) şi Nord-Vest (-18.350 mp).În acelaşi timp, creşteri s-au înregistrat în: Bucureşti-Ilfov (+54.687 mp), Nord-Est (+12.818 mp), Sud-Muntenia (+9.587 mp) şi Sud-Vest Oltenia (+6.166 mp).