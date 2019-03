Autorul atacurilor din Christchurch a vizitat Israelul în 2016

Extremistul australian Brenton Tarrant, autorul atacurilor comise vineri la două moschei din oraşul neo-zeelandez Christchurch şi soldate cu 50 de morţi şi zeci de răniţi, a petrecut câteva zile în Israel în 2016, au declarat luni autorităţile israeliene, relatează AFP.

Brenton Tarrant, care deţine o viză turistică de trei luni, a stat în Israel timp de nouă zile în octombrie 2016, potrivit purtătoarei de cuvânt a Autorităţii israeliene pentru imigraţie, Sabine Haddad. Ea a declarat că nu este în măsură să furnizeze detalii suplimentare despre şederea autorului atacului, extremist de dreapta, comis în două moschei din oraşul Christchurch, în Noua Zeelandă.Brenton Tarrant, fascist şi rasist autoproclamat, a crescut în Grafton, statul australian New South Wales, dar a călătorit în străinătate în ultimii zece ani. În ultimii ani, el a locuit în Noua Zeelandă, la Dunedin, la 300 km sud-vest de Christchurch.Ministrul australian de interne, Peter Dutton, a declarat luni că suspectul a locuit doar 45 de zile în Australia în ultimii trei ani şi nu s-a aflat pe nicio listă de supraveghere cu suspecţi de terorism. El a mai călătorit în Grecia, Croaţia şi Bulgaria.Brenton Tarrant a cumpărat patru arme de foc, potrivit unui e-mail verificat de poliţie, a afirmat David Tipple, directorul general al Gun City, magazin de arme de foc din Noua Zeelandă, notează dpa.David Tipple a spus că Tarrant a cumpărat patru arme şi muniţie de la Gun City şi că a fost achiziţionată o armă semi-automată pentru uz militar din altă sursă."Nu am descoperit nimic extraordinar despre acest titular de licenţă'', a adăugat Tipple.El a spus că magazinul său funcţionează în conformitate cu legea şi că are modalităţi de verificare pentru a se asigura că clienţii nu stochează arme şi muniţii.