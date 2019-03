Autorul atentatului terorist de la Mall Brăila a primit încă o lună de arest preventiv, după ce judecătorii au admis propunerea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila de prelungire a mandatului până pe data de 10 aprilie inclusiv, el fiind acuzat de comiterea infracţiunii de tentativă de omor, scrie Agerpres.

Ancheta în cazul lui Marius Valentin Parfenie este în derulare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, procurorul criminalist Mircea Ciutac, cel care se ocupă de acest caz, primind recent de la Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" rezultatul expertizei psihiatrice, din care reiese că Parfenie "are discernământ şi nu are vreo problemă psihică".



De asemenea, Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) Iaşi a transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila rezultatul probelor de sânge, care arată că Parfenie nu se afla sub influenţa drogurilor în momentul în care a comis fapta, dar avea o alcoolemie în sânge de 1,25 grame la mie.



Pe 11 noiembrie 2018, un tânăr de 20 ani a rănit zece persoane, după ce a intrat cu maşina în uşile de acces de la Mall Brăila, la puţin timp după ce a înjunghiat un bărbat şi a rănit doi pietoni aflaţi pe centura oraşului.



Procurorii DIICOT au deschis în acest caz un dosar, iar procurorii Serviciului Teritorial Galaţi s-au sesizat din oficiu cu privire la posibila săvârşire a unor infracţiuni prevăzute de Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, fiind vorba de un dosar distinct de cel deschis la Tribunalul Brăila.

Potrivit informaţiilor furnizate de Biroul de Presă al Tribunalului Brăila, planul atacatorului era să omoare cât mai mulţi oameni şi apoi să se sinucidă.



"Acţiunile au avut menirea a atrage atenţia asupra unui aspect, a unei idei, în general unei idei extremiste/radicale, ori pentru a schimba ceva în ordinea unei societăţi, inclusiv în deciziile din domeniul politic, toate acestea fiind prevăzute expres de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, iar în cazul de faţă, scopul final şi declarat chiar de inculpat al acţiunilor sale a fost acela de a extermina cât mai mulţi români, care nu se circumscriu ideii sale de calitate umană, aşa cum inculpatul a văzut că sunt oamenii în Suedia, de exemplu (acolo unde ar fi lucrat, conform propriilor declaraţii), inculpatul declarând, la momentul prinderii sale de către cetăţeni, că 'trebuie să curgă sânge în ţara asta', 'sunt un terorist' etc, relevante fiind sub acest aspect şi ideile radicale pe care inculpatul le-a expus în biletele scrise olograf chiar de către el şi care se află la dosarul cauzei", a precizat Tribunalul Brăila.



În urma atacului de la Mall Brăila, au fost rănite şapte persoane, cinci adulţi şi doi copii, de 11 şi respectiv 13 ani. Înainte cu puţin timp de a intra în mulţimea de la mall, tânărul înjunghiase un bărbat cu care avusese un conflict, pornit de la o maşină, şi rănise alte două persoane, pe centura oraşului.



Parfenie a fost condamnat în 2017, de Judecătoria Brăila, la 6 luni de supraveghere ca măsură educativă, pentru comiterea în 2015, pe vremea când era minor, a infracţiunii de lovire sau alte violenţe, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Brăila, Laura Dan. Potrivit aceleiaşi surse, la acel moment, Marius Valentin Parfenie şi tatăl său au bătut cu ranga un bărbat care a necesitat ulterior spitalizare. Tatăl tânărului a fost condamnat, la rândul lui, la 8 luni de închisoare.