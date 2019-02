Avalanșele fac ravagii în Alpi - Cel puțin zece persoane șiau pierdut viața în week end

Cel puţin zece persoane şi-au pierdut viaţa, iar o alta a fost dată dispărută după o serie de avalanşe produse în acest weekend în Alpii italieni, francezi, elveţieni şi austrieci, unde riscul producerii acestor fenomene naturale a fost ''ridicat'' în urma ninsorilor abundente, conform serviciilor de intervenţie şi media, citate luni de AFP preluată de Agerpress.

Bilanţul cel mai grav a fost înregistrat în Valle d'Aosta, în nord-vestul Italiei, unde au fost consemnate cinci decese şi un dispărut.Mai sus de staţiunea Courmayeur, doi britanici şi doi francezi care s-au îndepărtat de pârtie nu au mai revenit la hotel. În urma operaţiunilor de căutare, întrerupte pe parcursul nopţii şi reluate luni dimineaţă, au fost găsite corpurile a trei persoane.Între timp, în Italia, un tânăr în vârstă de 18 ani a fost surprins de o avalanşă în provincia Bolzano, în apropiere de frontiera cu Austria, iar un snowboarder a murit asfixiat sub zăpadă în Lombardia (nord).În regiunea Savoia din Franţa, o avalanşă ''de mare amploare'' produsă sâmbătă a provocat decesul unei persoane, într-o zonă aflată în afara pârtiei.În Elveţia, un bărbat şi o femeie au fost surprinşi sâmbătă de o avalanşă în cantontul Berna (centru). Femeia a fost scoasă în viaţă de sub zăpadă şi transportată la un spital, însă bărbatul a fost găsit mort.În Austria, doi bărbaţi cu vârste de 30, respectiv 52 de ani, au fost surprinşi de o avalanşă produsă în Carintia. Bărbatul mai tânăr a reuşit să se salveze, însă a doua persoană a decedat.În regiunea Tirol, zece schiori cu vârste cuprinse între 17 şi 59 de ani au fost surprinşi de o avalanşă, însă au reuşit să se salveze.Alte avalanşe produse în acest weekend au cauzat pagube materiale semnificative, însă nu au provocat victime.De asemenea, 25 de locuinţe au fost îngropate sub zăpadă în regiunea Salzburg, iar circulaţia pe o autostradă din Brenner a fost întreruptă o bună parte din weekend. Evenimentul a condus la formarea în Italia a unei cozi de maşini grele şi autoturisme, care s-a întins pe mai mult de 12 kilometri, precizează AFP.