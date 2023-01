Avatar: The Way of Water rămâne pe primul loc la box office-ul nord-american - Thrillerul M3GAN a debutat pe locul doi cu încasări de 30 de milioane de dolari

"Avatar: The Way of Water", de James Cameron, rămâne pe primul loc la box office-ul nord-american, după ce a generat venituri în weekend de 45 de milioane de dolari, cu 1,7 miliarde de dolari încasări la nivel global, potrivit Variety, citată de news.ro.

Continuarea "Avatar" a depăşit încasările filmului "Jurassic World" (1,67 miliarde de dolari), devenind al şaptelea film din istoria box office cu cele mai mari încasări.

După doar patru săptămâni de lansare, "The Way of Water" a generat 517 milioane de dolari în America de Nord şi 1,19 miliarde de dolari în străinătate. La box office-ul internaţional, este acum al cincilea film cu cele mai mari încasări, după "Avatar", "Avengers: Endgame", "Titanic" şi "Avengers: Infinity War".

Pe baza vânzărilor sale de bilete la nivel mondial, "Avatar: The Way of Water" este, de asemenea, filmul din 2022 cu cel mai bune încasări, precum şi al doilea cu cele mai mari venituri al erei pandemiei, după "Spider-Man: No Way Home” din 2021" (1,91 miliarde de dolari).

Thrillerul cu păpuşi de la Universal şi Blumhouse "M3GAN" - prescurtare de la Model 3 Generative Android - a adunat în weekendul de lansare 30,2 milioane de dolari din 3.509 de cinematografe în America de Nord. Pe plan internaţional, filmul a generat 14,8 milioane de dolari până în prezent, la nivel global având încasări de 45 de milioane de dolari. "M3GAN" este regizat de Gerard Johnston. Filmul o are în prim plan pe Allison Williams, inginer de roboţi, care o creează pe AI, programată să fie însoţitoarea perfectă pentru nepoata ei recent orfană (Violet McGraw).

"Puss in Boots: The Last Wish" de la Universal, continuarea animată din universul "Shrek", a ajuns pe locul trei cu 12,4 milioane de dolari din 3.919 de săli. După trei săptămâni de lansare, "Puss in Boots 2" a încasat 87 de milioane de dolari în America de Nord şi 197 de milioane de dolari în întreaga lume.

"A Man Called Otto" de la Sony, o dramă încântătoare cu Tom Hanks văduv, a ocupat locul 4 cu 4,2 milioane de dolari din doar 637 de cinematografe.

"Black Panther: Wakanda Forever" de la Disney şi Marvel şi-a asigurat locul cinci, aducând 3,3 milioane de dolari în al nouălea weekend de la debut. Până în prezent, filmul a câştigat 445 de milioane de dolari pe plan intern.