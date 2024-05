`Aveam dureri groaznice și după amputarea piciorului, numite dureri fantomă`

O pacientă a Spitalului de Recuperare Medicală ”Sf. Sava", din Pantelimon, Ilfov, povestește că avea dureri mari și după ce medicii i-au amputat piciorul.

”Eu am suferit de dureri cumplite, timp de un an de zile, deoarece nu acceptam ideea amputării piciorului. După operația de amputare a piciorului, când am venit la ”Sfântul Sava” pentru recuperare medicală, percepeam, în continuare, dureri foarte mari, deși eu nu mai am piciorul, care se numesc dureri fantomă, în urma amputării”, povestește doamna Maria Miron.

A fost operată la Institutul Fundeni, la începutul lunii aprilie. După două săptămâni de internare post-operatorie, medicii i-au recomandat să înceapă imediat recuperarea medicală, pentru a trece mai ușor peste traumă.

”Mi-a fost greu să iau decizia, atât în privința amputării piciorului, cât și în privința începerii recuperării medicale. Acum, în urma exercițiilor, totul a decurs foarte bine și durerile s-au mai diminuat. Aici, la Spitalul ”Sfântul Sava”, sunt terapeuți foarte buni, la kinetoterapie, la masaj. Și-au dat tot interesul, chiar am rămas uimită pentru cât de bine se comportă și cât de interesați sunt de pacienți. Acum pot să spun că am încredere să merg singură cu cadrul, deși nu am decât câteva zile de când mi-au scos firele după operație”.

Pacienta a urmat un program intensiv de recuperare, cu ședințe multiple și diferite de terapie, în fiecare zi: kinetoterapie, fizioterapie și masaj medical.

Spitalul ”Sf. Sava" - Ilfov asigură servicii de recuperare medicală pentru orice tip de afecțiuni, indiferent de gravitatea acestora. Pachetele de recuperare cuprind internare în saloane cu 1, 2 sau 3 paturi și 3 mese inlcuse, cu hrană proaspătă, preparată zilnic în bucătăria proprie, și următoarele tipuri de terapie:

- Kinetoterapie (Cusca Rocher, masă Galileo, roată marinărească, bicicletă ergonomică, bandă mers, scaun cvadriceps, thera balo - echilibru, simulator tigo, scări și paralele, kinetec pentru mână și picior, masă activități pentru mână, thera bemo) - 1 ședință în fiecare zi

- Fizioterapie personalizată (Bioness, Shockwave, Tecar, electroterapie tens, cif, laser, ultrasunet - trabert, galvanic, diadinamic, theormoterapie, lampă, argilă, magnetoterapie, echipament drenaj limfatic ) - 1 ședință pe zi

- Masaj medical - 1 ședință pe zi

- Tratament escare cu terapia atraumatică și noninvazivă Deep Oscilation

- Linie de gardă medic specialist 24/24

- Monitorizare pacienți 24/24

