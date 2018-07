Avertisment ALARMANT! BNE pregăteşte marea decizie - Inflaţia va ajunge la 7% în toamna acestui an

Senatorul PNL, Florin Cîţu, a avertizat, miercuri, că rata inflaţiei ar putea ajunge în toamnă la 6.5%-7%, dacă Guvernul continuă "dezmăţul pe bani publici".

"Scurt, despre dobanzi- pana unde poate sa creasca ROBOR. Pana acum totul merge exact cum am estimat: PSD la guvernare = inflatie mare = dobanzi mari = criza economica (mai avem sa confirmam criza).

Astazi vreau sa va vorbesc pe scurt despre dobanzi. BNR decide ce face cu dobanda de politica monetara. Ar trebui sa o cresca daca ne uitam la diferenta dintre dobanzi si inflatie, dar ma astept sa ia o pauza in sedinta de azi.

Ce inseamna acest lucru? ROBOR la scadente mai mici este limitat la 3.5%, deocamdata. In situatii extreme poate sa creasca peste 3.5% dar nu poate ramane acolo.

Asta este vestea buna. Vestea proasta acum. Cu o rata a inflatiei in crestere, ma astept sa creasca si in iunie, dobanda de politica monetara trebuie sa creasca. Urmatoarea decizie a BNR este pe 6 august cand dobanda de politica monetara ar trebui sa creasca la 2.75% (cel putin). Ceea ce inseamna ca va exista loc pentru ROBOR sa creasca pana la 3.75%.

Dar pana atunci, in conditiile de acum, ROBOR la scadente sub 3 luni nu poate sa cresca foarte mult peste 3.5%. Ceea ce inseaman ca rata infaltiei poate sa ajunga pana in toamna la 6.5%-7%, daca guvernul continua cu dezmatul pe bani publici.

#romaniitrebuiesastie

P.S. Daca BNR decide astazi ce ar trebui in conditiile economiei de acum si creste dobanda de politica monetara del la 2.5% la 2.75%, atunci ROBOR poate sa creasca de astazi pana la 3.75%.

P.P.S. ROBOR la scadente mai mari de 3 luni nu are limita", a scris Cîţu pe Facebook.