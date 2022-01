Avertismentul SUA cu privire la un conflict în Ucraina: Ar fi îngrozitor, ar fi teribil

Un atac pe scară largă al Moscovei în Ucraina ar avea consecinţe "îngrozitoare" pentru poporul ucrainean, dar conflictul "nu este inevitabil", au estimat vineri şefi militari americani, avertizând că, în prezent, Rusia are amplasate la frontierele Ucrainei suficiente forţe pentru o invazie, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Având în vedere tipul de forţe care sunt desfăşurate, forţele terestre, artileria, rachetele balistice, forţele aeriene(...), vă puteţi imagina cum ar putea arăta în zonele urbane dense", a avertizat vineri şeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, prevăzând "un important număr de victime" în cazul unei ofensive."Ar fi îngrozitor, ar fi teribil", a spus el într-o conferinţă de presă rară. "Şi nu este necesar. Credem că soluţia este diplomatică", a insistat responsabilul militar.Un conflict între Ucraina şi Rusia "nu este inevitabil", a subliniat, la rândul său, secretarul Apărării, Lloyd Austin. "Există încă timp şi spaţiu pentru diplomaţie", a adăugat el.Peste 100.000 de militari ruşi au fost desfăşuraţi la frontiera cu Ucraina de la sfârşitul anului 2021, un semn pentru Washington că o invazie ar putea fi iminentă.Generalul Milley a subliniat că câmpiile fertile ucrainene, care au făcut din acestea "grânarul" fostei URSS, îngheaţă uşor din cauza micii adâncimi a pânzelor freatice. "Acestea sunt condiţii ideale" pentru vehiculele blindate, a avertizat el, subliniind că marile centre urbane ucrainene ar putea fi direct ameninţate."Şi dacă ar izbucni un război la scara care este posibilă în prezent, populaţia civilă ar suferi teribil", a adăugat cel mai înalt gradat american. "Încurajăm cu tărie Rusia să se retragă. Forţa armată ar trebui să fie întotdeauna ultima soluţie", a mai spus el.Secretarul Apărării a apreciat că preşedintele rus, Vladimir Putin, "nu a luat încă decizia" de a folosi aceste forţe împotriva Ucrainei. Dar "acum are în mod clar posibilitatea", a adăugat el. "Şi are numeroase opţiuni, inclusiv cucerirea de oraşe mari şi teritorii întinse", a afirmat el.Şeful Pentagonului a subliniat că "nu există niciun motiv" pentru ca această situaţie să degenereze neapărat într-un conflict.Preşedintele "Putin are, de asemenea, posibilitatea de a face ceea ce este necesar", a asigurat el, în referire la şeful statului rus care neagă orice plan de invazie, dar consideră Rusia ameninţată de o eventuală extindere a NATO şi de sprijinul occidental pentru Ucraina. "El poate alege dezescaladarea. Poate ordona forţelor sale să se retragă", a adăugat Lloyd Austin.Moscova a legat detensionarea situaţiei de încetarea politicii de extindere a Alianţei Nord-Atlantice, în special la Ucraina, şi retragerea desfăşurărilor militare occidentale la frontierele din 1997.