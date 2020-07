Avertismentul subprefectului Covasna, vindecat de COVID: 'Acest virus pervers există printre noi şi loveşte necruţător'

Subprefectul județului Covasna, Cosmin Boricean, infectat și vindecat de COVID, avertizează că acest virus pervers există printre noi şi loveşte necruţător.

Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, Cosmin Boricean a arătat că nu știe cum s-a infectat cu noul coronavirus, în ciuda măsurilor preventive.

„Cred că sunt multe persoane pozitive asimptomatice, care nici măcar nu ştiu că sunt purtătoare şi se află zilnic printre noi şi din păcate sunt tot mai puţini cei care respectă măsurile de prevenţie”, a explicat acesta.

Boricean a sublinat că înainte de a afla rezultatul pozitiv al testului se simţea rău de câteva zile.

„Nu am putut mânca nimic solid în jur de 15 zile, doar lichide. Lipsa gustului, lipsa mirosului, febră, dureri musculare, tot tacâmul. Am mai fost răcit la viaţa mea, dar asemenea simptome nu am avut de când mă ştiu”, a precizat subprefectul.

Acesta s-a internat în spital, iar apoi lucrurile s-au agravat, iar la un examen de Computer Tomograf i s-a pus și diagnosticul de pneumonie.

Alexandru Cumpănașu, gest DISPERAT la un an de la Cazul Caracal: s-a pus în fața mașinii unui procuror

„O tuse pe care nu v-o pot explica, cu expectoraţii care îmi zdruncinau tot organismul şi mă ţinea treaz toată noaptea. Dar cel mai grav, am ajuns conectat la oxigen, care în scurt timp a devenit indispensabil. Nu puteam să vorbesc sau să fac 2 paşi fără să obosesc, să mă sufoc. Saturaţia de oxigen scădea drastic şi permanent. Astfel, după 3 zile am ajuns la terapie intensivă. Da, nici eu nu credeam înainte că poate fi aşa, dar vă rog să mă credeţi că este groaznic”, a menționat Cosmin Boricean.

Acesta a povestit cum a primit injecţii, medicamente multe, perfuzii de 8, 10, 12/zi.

„Au urmat 8-9 zile groaznice în care mi-a fost teamă de intubare în câteva rânduri. Apoi tratamentul a început să îmi dea speranţe. După 12 zile am reuşit să ies de la terapie intensivă şi să mă întorc la infecţioase. Cu 10 kg de masă musculară mai puţin şi vlăguit”, a mai spus subprefectul.

Acesta a fost externat din spital după 3 săptămâni și a început o recuperare anevoioasă în care învață să respire, să meargă, să se odihnească, să își recâştige capacitatea pulmonară.

„După 10 paşi stau 15 minute să îmi regăsesc suflul, după un etaj urcat stau 25-30 de minute şi tot aşa. Dar sunt printre cei norocoşi! Am şansa de a mă recupera!”, a mai spus Cosmin Boricean.

Subprefectul a făcut un apel celor care doresc să îl asculte, să încerce să se protejeze cât mai mult pe ei, dar și familiile sau prietenii lor.

„Acest virus pervers există printre noi şi loveşte necruţător! Şi încă ceva. Da, mor mai mult oameni cu boli associate, dar nu uitaţi că şi cu acele boli pre-existente, pacienţii ar mai putea trăi 2, 5 sau 10 ani dacă nu ar contacta nenorocirea asta!”, a mai menționat Cosmin Boricean.