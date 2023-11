Avioane de luptă israeliene au distrus locuinţa liderului Hamas din Fâșia Gaza (video)

Din această clădire au fost lansate de asemenea atacuri asupra civililor şi soldaţilor israelieni, au anunţat joi Forţele de Apărare Israeliene (IDF, armata israeliană). Clădirea a fost atacată cu avioane de luptă.

IHaniyeh, preşedintele biroului politic al Hamas, a părăsit Fâşia Gaza în 2019 şi locuieşte cu familia sa în Qatar. Conform informaţiilor din cercurile Hamas, casa era goală în timpul atacului israelian. Majoritatea membrilor familiei lui Haniyeh, inclusiv soţia şi copiii, nu mai trăiesc în Fâşia Gaza.

Haniyeh este preşedintele biroului politic al Hamas din 2017 și este considerat liderul general al grupării islamiste Hamas, în timp ce Yehya al-Sinwar este şeful Hamas în Fâşia Gaza.

Haniyeh s-a născut în 1963 în tabăra de refugiaţi al-Shati din Gaza şi a crescut acolo în condiţii mizere.

Hamas a fost creat în 1987, în timpul primei Intifade palestiniene împotriva ocupaţiei israeliene, ca o ramură a Frăţiei Musulmane egiptene. Biroul său politic este considerat organul decizional al grupării şi este format din 15 membri.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.



The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U