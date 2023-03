FOTO - Americanii ne țin spatele în fața rușilor: două avioane de luptă, capabile să transporte arme nucleare, au survolat deasupra României

Două avioane americane B-52 Stratofortress au zburat joi deasupra Balcanilor, a declarat Comandamentul Forțelor Aeriene americane în Europa, inclusiv prin România. Momentul nu a trecut neobservat în Rusia, iar presa de la Moscova a relatat amplu despre acest moment. Una dintre cele mai importante agenții rusești de presă, Interfax, a semnalat despre acest moment.

Potrivit armatei americane, bombardierele capabile să transporte arme nucleare au efectuat zboruri deasupra teritoriului Bulgariei și a părții de sud-est a României în apropierea granițelor Ucrainei.„Misiunile grupurilor de bombardiere operaționale sunt operațiuni de rutină care se desfășoară în întreaga lume pentru a demonstra angajamentul SUA față de apărarea colectivă, precum și integrarea cu aliații și partenerii", a declarat comandamentul anterior.

Luni, o aeronavele strategice americane B-52 Stratofortress au zburat deasupra Europei de Nord. "Două B-52 Stratofortress, staționate la Baza Aeriană Moron (Spania), au efectuat o misiune cu rază lungă de acțiune a unui grup operativ strategic de bombardiere în teatrul european pe 6 martie", a declarat armata americană într-un comunicat.

Potrivit comandamentului, bombardierele din timpul misiunii de 12 ore au efectuat zboruri, în special deasupra Danemarcei, Poloniei și Mării Baltice. Pe 24 februarie, un grup de patru avioane strategice americane B-52 Stratofortress au ajuns la Baza Aeriană Morón din Spania. Bombardierele din a cincea aripă aeriană de la Baza Minot, Dakota de Nord, au fost dislocate în Europa "pentru a coopera și consolida relațiile cu aliații și partenerii NATO", a declarat comandamentul într-un comunicat.

Our B-52s are headed to eastern Europe to participate in multi-lateral training exercise with Allies. #NATO #Interoperability @US_EUCOM @NATO pic.twitter.com/D6Lx1CXvx3

B-52 aircraft from @TeamMinot are currently over Romania as they exercise integration capabilities with NATO.



The U.S. routinely operates across Europe as we work with our global partners in the #NATO alliance. @US_EUCOM @NATO_AIRCOM pic.twitter.com/ncMzk1ZN0Y