Avocații încearcă să-l scape pe Elon Musk de un proces de peste 250 de miliarde de dolari: 'Tweete-uri inofensive și adesea prostești'

Potrivit unui raport Reuters din 1 aprilie, avocații lui Elon Musk au declarat că procesul împotriva lui Musk – intentat de investitorii Dogecoin în iunie 2022 – a fost o „operă fantezică de ficțiune” în instanța federală din Manhattan pe 31 martie, conform cointelegraph.com.

Avocații lui Musk au explicat că sprijinul său pentru Dogecoin pe rețelele de socializare, inclusiv comentarii precum „Dogecoin Rulz” și „fără maxime, fără minime, doar Doge”, a fost „prea vag” pentru a justifica o reclamație de fraudă, avocații declarând:

„Nu este nimic ilegal în a scrie cuvinte de sprijin sau imagini amuzante despre o criptomonedă legitimă care continuă să dețină o capitalizare de piață de aproape 10 miliarde de dolari.”

Avocații lui Musk s-au referit la declarațiile sale despre Dogecoin drept „tweete-uri inofensive și adesea prostești” pentru a-l convinge pe judecător să „renunțe” la procesul de miliarde de dolari.

Musk a fost acuzat că a crescut prețul Dogecoin-ului „cu mai mult de 36.000% în doi ani și apoi l-a lăsat să se prăbușească”, și că „și-a folosit piedestalul ca cel mai bogat om din lume pentru a opera și manipula Piramida Dogecoin. Sistem."

S-a raportat că investitorii au citat apariția lui Musk Saturday Night Live din mai 2021, unde a portretizat „un expert financiar fictiv” și l-a numit pe Dogecoin „o agitație” ca punct de referință în proces.

